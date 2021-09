Dacian Cioloș, despre o posibilă suspendare a președintelui Klaus Iohannis: „USR PLUS nu a adus acest subiect pe agenda publică”

In articol:

Copreședintele USR PLUS a vorbit în cadrul emisiunii lui Denise Rifai despre o posibilă suspendare a președintelui Klaus Iohannis, în contextul crizei guvernamentale.

Dacian Cioloș: „ USR PLUS nu a adus acest subiect în agenda publică”

Liderul USR PLUS a avut o reacție vehementă atunci când moderatoarea emisiunii, Denise Rifai, l-a întrebat dacă partidul pe care îl conduce ar susține o posibilă suspendare a președintelui României, Klaus Iohannis.

Citeste si: Cine este soția lui Dacian Cioloș, Valerie Cioloș. Cei doi sunt căsătoriți de peste două decenii

Dacian Cioloș a declarat că nu au existat discuții despre acest subiect în formațiune și că nimeni din USR PLUS nu a adus în atenția publică eventualitatea suspendării șefului statului. Mai mult, politicianul a precizat că ministrul demis al Justiției, Stelian Ion, nu susține acest demers, așa cum a fost vehiculat în presă.

„Da, este un subiect artificial acesta. Văd că e tot întreținut de vreo 10 zile și nu înțeleg cine și cu ce interese, pentru că noi nu am discutat. A fost o întrebare din partea unui membru la dezbaterea noastră internă la care am răspuns același lucru.

Citeste si: Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția la TV cu câți bărbați s-a iubit înainte să fie cu el. Răspunsul Amaliei este surprinzător- bzi.ro

Nu văd sensul acestei discuții, nu văd de ce să-l suspendăm pe președinte, de ce să vorbim despre suspendarea președintelui. Eu nu sunt adeptul acestor soluții, cu atât mai puțin în acest caz. Nu a vorbit Stelian Ion și niciun lider al USR PLUS despre suspendarea președintelui. Să fie foarte clar, USR PLUS nu a adus acest subiect în agenda publică. Vă răspuns din respect, că în mod normal nu aș mai răspunde la această întrebare”, a spus Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș nu susține o posibilă suspendare a lui Klaus Iohannis

Copreședintele USR PLUS declara în urmă cu câteva zile că suspendarea președintelui nu ar fi o soluție pentru rezolvarea actualei crize politice.

El făcea aceste precizări după ce au apărut în spațiul public declarații făcute la o reuniune a formațiunii, care au fost interpretate ca fiind o opinie în favoarea suspendării șefului statului.

Citeste si: Valerie Cioloș-Villemin s-a reinventat! Soția lui Dacian Cioloș, moment artistic impresionant înainte de sărbători

„Ca să fie clar: a fost o întrebare venită de la colegi din partid. Am avut mai multe întrebări puse de colegi, care au fost votate de către colegi și în ordinea susținerii întrebărilor, noi am răspuns la ele. Deci, a fost o întrebare la care eu am răspuns că nu cred că e o soluție să vorbim de suspendarea președintelui, că nu e o soluție suspendarea președintelui, asta am spus, luați vă rog înregistrarea, nu cred că e cineva serios care să fi înțeles altceva. Deci, nu e o soluție suspendarea președintelui, am spus doar că președintele, prin Constituție, are diferite pârghii”, declara Dacian Cioloș, relatează Agerpres.

Citeste si: Comuna in care a copilarit Dacian Ciolos a intrat de trei ori in Cartea Recordurilor! Vezi care este motivul

„Preşedintele României şi prin Constituţie ar trebui să joace un rol de moderator, să aducă la aceeaşi masă membrii coaliţiei, în cazul de faţă, şi mă aştept ca preşedintele să joace acest rol. Eu nu sunt adeptul unei abordări agresive, violente. Au mai fost cazuri în care preşedinţi ai României au fost suspendaţi şi ştim unde s-a ajuns. Nu am impresia că s-a rezolvat vreo problemă în felul acesta, ci mai mult s-au creat alte probleme.

Eu sper ca preşedintele să-şi asume tot mai mult acest rol, lucru care nu s-a întâmplat neapărat în ultima perioadă, mai mult, USR PLUS a fost tras de urechi, dar preşedintele poate să aleagă dacă vrea să joace un rol activ în soluţionarea acestei crize sau nu vrea să-l joace. Eu personal nu cred că o suspendare- oricum o suspendare nu depinde de USR PLUS- dar, în general, nu cred că o suspendare l-ar face pe preşedinte mai activ”, afirma Dacian Cioloş, în cadrul dezbaterii cu contracandidaţii săi la preşedinţia partidului.

SURSE: Agerpres