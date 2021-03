Dacian Cioloș, infectat cu virusul SRAS-CoV-2! Cum se simte fostul premier al României: „Am respectat toate măsurile de protecție”

In articol:

Fostul premier al României și actual copreședintele al Alianței USR-PLUS, Dacian Cioloș, s-a îmbolnăvit de COVID-19. Anunțul a fost făcut chiar de politician prin intermediul rețelelor de socializare.

Dacian Cioloș, bolnav de COVID-19

Acesta spune că a anunțat toate persoanele cu care a intrat în contact în ultimele zile de faptul că a ieșit pozitiv la testul PCR și deja s-a izolat la domiciliu. Iată cum evoluează boala în cazul lui Dacian Cioloș.

Politicianul a primit rezultatul testului n urmă cu o oră și fără să stea prea mult pe gânduri și-a anunțat prietenii virtuali de pe Facebook că este infectat cu virusul care a generat o criză epidemiologică la scară mondială. Acesta a anunțat, de asemenea, și toate persoanele cu care a intrat în contact, iar acum, conform protocolului medical, Dacian Cioloș, trebuie să stea în izolare timp de 14 zile.

„Am primit acum câteva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din păcate, este pozitiv. Cei cu care am intrat în contact zilele trecute au fost informați, eu sunt de astăzi în izolare, urmând întocmai indicațiile echipei medicale din Parlamentul European", a scris Dacian Cioloș pe rețelele de socializare.

Cum se simte fostul premier al țării

Politicianul spune că a respectat toate măsurile de protecție împotriva coronavirusului, însă, se pare că nu a fost „iertat” de boală.

Dacian Cioloș spune că este asimptomatic, iar în cazul său virusul SARS-CoV-2 nu pune prea mari probleme.

Acesta a ținut să tragă un semnal de alarmă către toți cei care sunt testați pozitiv la testul PCR, să se izoleze pentru a nu răspândi boala și să anunțe medicul de familia pentru a le monitoriza starea de sănătate. Politicianul

a mai precizat că perioada de izolare nu va fi una de relaxare, ci va continua să muncească de acasă.

„Am respectat toate măsurile de protecție în toate împrejurările, nu am simptome și mă simt bine în acest moment. Am fost mereu conștient de periculozitatea acestui virus care ne-a schimbat total modul de viață în ultimul an, a suprasolicitat sistemul sanitar, medicii și asistentele, a luat prea repede de lângă noi mulți oameni dragi.

Fac și un apel la responsabilitatea fiecărui cetățean să fie atent, să-i protejeze pe ceilalți izolându-se dacă are simptome sau dacă primește un rezultat de test pozitiv. Și să anunțe medicii, pentru că starea se poate schimba de la o oră la alta.

Voi continua să muncesc de acasă, pe proiectele urgente din Parlamentul European și din țară care privesc ieșirea din această criză medicală, economică și socială. Aveți grijă de voi și de cei dragi, protejați-vă sănătatea și fiți atenți", a mai scris fostul premier.

