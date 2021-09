Dacian Cioloș, mărturisiri din adolescență. Ce lecție importantă a primit de la bunicii săi: „Avem multe lucruri ascunse”

In articol:

Dacian Cioloș a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Politicianul a vorbit despre cele mai importante momente din adolescența sa, când a simțit că și-ar fi putut dezamăgi părinții.

Dacian Cioloș, mărturisiri despre adolescență: „I -am văzut pe părinți supărați”

Întrebat despre cel mai mare eșec profesional din viața sa, Dacian Cioloș a făcut o incursiune în adolescența sa. El a declarat că a învățat de la bunicii lui să privească spre viitor cu optimism, indiferent care sunt problemele cu care se confruntă.

Liderul USR PLUS a dezvăluit la „40 de întrebări cu Denise Rifai” că tratează fiecare provocare drept o posibilitate de a învăța. „Nu știu, nu mi-am pus problema în termen de eșec, pentru că am fost de mic învățat de bunici, și mai ales de bunicul, că viața merge înainte și din orice dificultate și orice dramă ai ceva de învățat. Și atunci nu mi-am pus problema, eu personal, de eșecuri sau de succese, ci mai degrabă am căutat să văd fiecare etapă din viață, fiecare încercare, ce anume mă învață. Cu ce m-a făcut mai bun sau ce a scos din mine, pentru că avem multe lucruri ascunse în subconștient, le dăm la o parte când nu vrem să ni le asumăm, dar vine un moment în care trebuie să ni le asumăm, pentru că altfel ne explodează în față”, a spus Dacian Cioloș.

Copreședintele USR PLUS și-a amintit de un moment din adolescență în care a simțit gustul eșecului, mai mult prin prisma părinților săi. Dacian Cioloș a povestit că alegerea de a frecventa un liceu agricol a fost dezamăgitoare pentru familia sa. El spune că primul său loc de muncă în domeniul agricol l-a învățat valori care îl definesc și în prezent.

„Acela a fost un moment important din punct de vedere social să le intre copilul la facultate, mai ales că eu nu alesesem să merg la un liceu bun din Zalău, ci să merg la un liceu agricol. A fost din acest punct de vedere un eșec pentru mine, pentru că i-am văzut pe părinți supărați.

Eu aveam încredere în mine și știam că o să fac oricum ce-mi place și da, faptul că m-am dus să muncesc ca muncitor agricol, nici măcar tractorist, într-o fermă agricolă de stat m-a pus într-o anumită socială și m-a învățat un grad de umilință pe care să-l accept atâta vreme cât eu am decis în ce direcție merg din punct de vedere profesional. A fost pentru prima oară când mi-am asumat din punct de vedere social alegerile pe care le-am făcut în viață”, a mai spus Dacian Cioloș, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.