Dacian Cioloș și oamenii lui și-au dat demisia din USR și anunță înființarea unui nou partid: „Noul proiect politic se numește REPER”

Europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache în frunte cu Dacian Cioloș și-au dat demisia din partidul USR, după ce au acuzat conducerea că duce formațiunea politică într-o zonă de irelevanță. Ba mai mult, aceștia spun că ultima perioadă a fost destul de complicată în interorul partidului, iar unele persoane, fără a da detalii, ar încerca să-și consolideze puterea prin mijloace „neconforme”.

„Din păcate, conducerea actuală a USR a îndepărtat partidul treptat, dar sigur de valorile și promisiunile cu care noi, eurodeputații aleși pe lista Alianței 2020 USR PLUS, am cerut și obținut votul a 2 milioane de cetățeni români în campania electorală din 2019. Nu vedem la conducerea USR nici dorința, nici maturitatea de a accepta greșelile trecutului și de a schimba o direcție care duce partidul spre irelevanță politică. Nu mai girăm refuzul de a atrage şi promova competențe (oameni și idei) și de a dezvolta organizația. Vedem un cerc restrâns de membri care își consolidează puterea internă prin mijloace politice neconforme cu valorile noastre și ale electoratului reformist din România. Acest electorat aşteaptă răspunsuri”, susțin cei 5 europarlamentari într-o declarație comună.

Dacian Ciolos și ceilalți europarlamentari anunță înființarea unui nou proiect politic: „REPER”

Fostul premier al României a anunțat pe contul său de Facebook că plecarea lor are un scop: înființarea unui noi proiect politic numit REPER. Mai mult, Dacian Cioloș a dat câteva detalii despre noul partid pe care îl va consolida alături de ceilalți europarlamentari cu care a plecat din Uniunea Salvați România.

„Noul proiect politic REPER este încărcat de viziunea că există un public în România care prețuiește moderația, care are nevoie de soluții, care are nevoie de oameni și proiecte, care este gata să depășească starea de conflict permanentă și dispus să asculte înainte de a propune direcții și soluții. Am crezut mereu că cine seamănă vânt culege furtună și poate că formația mea de agronom m-a educat să am răbdare și să cultiv în loc de a distruge.

Politic poate părea un pariu, dar viața nu e doar politică, ci o cursă lungă în care răbdarea și puterea de a lupta sunt mai importante decât conflictul și frica de irelevanță. Îmi doresc să construim proiecte și să propunem soluții, să deschidem scena politică pentru cei care își doresc să participe la viața societății fără teama că ne vor veni alături oameni noi și dornici de muncă”, a scris Cioloș într-o postare pe Facebook.