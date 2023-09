„Dădea din umeri că nu înțelegea” Deea Maxer, criză de nervi în mall, printre zeci de oameni! Fosta lui Dinu nu s-a mai abținut și a spus tot ce a avut pe suflet

In articol:

Fiind weekend, Deea Maxer a decis să iasă în la film alături de fiica sa și să petreacă timp prețios împreună, numai că ziua nu a fost deloc așa cum și-a imaginat. Fosta soție a lui Dinu a întâmpinat mai multe situații neplăcute, pe care le-a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online.

Ajunsă la mall, Deea Maxer a constatat că parcarea subterană era plină ochi de mașini. Fără să știe ce se întâmplă și de ce seara de sâmbătă a devenit, dintr-o dat, atât de aglomerată, avea să afle că a fost ziua filmului, iar biletul și popcornul se vindeau cu un preț foarte mic. Chiar dacă a ajuns cu 45 de minute mai devreme de începerea filmului, din cauza traficului mare de persoane, dar și din cauza lipsei lor de organizare, a simțit nevoia să transmită un mesaj în mediul online legat de nefericita experiență de care a avut parte în timp ce aștepta la coadă, spre a putea cumpăra ei și fiicei sale popcorn pentru film.

„Habar nu aveam... azi e ziua filmului și biletul e 10 lei. La fel și la popcorn. Nu înțelegeam de e parcarea full. Stau și mă gândesc de ce oamenii, atunci când stau la coadă, familii, prietenii, grupuri de câte 10 persoane, nu își stabilesc de dinainte ceea ce doresc în a comanda și când ajung în față la casa de marcat se întreabă unul pe altul Mic sau mare? nachos sau din aia?. Hotărăște-te, frate, ce vrei să comanzi și când te duci în față spui comanda, ca să nu mai stea 100 de persoane după tine, când filmul a început deja”, a spus Deea Maxer în mediul online.

Citeste si: Cât costă să iți cânte Florin Salam la nuntă sau botez. Câți bani cere pentru un singur eveniment- kanald.ro

Citeste si: Accident grav în Teleorman. Două autocare și un TIR s-au ciocnit violent. A fost activat Planul Roșu de Intervenție| VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: Mărturisirea total neașteptată pe care fiul Deei Maxer i-a făcut-o brunetei, când a însoțit-o în vacanța cu Robert Drilea. Andreas a observat asta, după ce l-a cunoscut mai bine pe iubitul mamei sale: "El realizează lucruri"

Deea Maxer, peripeții la film, alături de fiica sa

Peripețiile nu s-au sfârșit aici pentru Deea Maxer, pentru că la casă a avut parte de a doua mică neplăcere, când casierița s-a împotmolit în comanda pe care iubita lui Robert Drilea o făcuse.

În cele din urmă, Deea și fiica ei au ajuns în sală în timpul reclamelor, înainte de începerea propriu-zisă a filmului, concluzionând că ziua nu a fost deloc așa cum și-a imaginat.

Citeste si: „Fiecare parte a răspuns la întrebările care au fost adresate de către procurorul de caz .” Dana Roba a plâns, după ce s-a întâlnit cu Daniel Balaciu în sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Cum să te ameţească un om cu o prestanţă bine gândită?". Dorian Popa, atenționat de alte persoane înainte să ”bată palma” cu milionarul din Brașov. Cum l-a făcut Călin Donca să creadă că toate zvonurile sunt false- radioimpuls.ro

„Hai că într-un final am ajuns la timp, însă sunt reclame. Am ajuns cu 45 de minute înainte, timp pe care l-am petrecut la coadă. Am comandat un meniu nachos mic și suc, pahar cu patrula cățelușilor și un meniu popcorn mediu cu suc. Am primit doar jumătate din comandă, iar fata de la casă dădea din umeri că nu înțelegea după ce îmi încasase. N-ai cum, măi... cică să te relaxezi în weekend...”, a mai spus Deea Maxer, în timp ce se afla în sala de cinema.

Citește și: Deea Maxer și-a condus singură fiica în noul an de grădiniță! De ce a lipsit Dinu Maxer de lângă Maysa, în această zi importantă: „Am încercat”