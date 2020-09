Daiana de la Puterea Dragostei arată inelul pe care l-a primit de la Ligi

Daiana de la Puterea Dragostei nu și-a găsit jumătatea în cadrul emisiunii de la Kanal D și, după o relație presărată cu despărțiri și împăcări, cu Gabriel, a decis să pună punct definitiv relației. Din fericire, după ce s-a întos în România, frumoasa brunetă și-a găsit liniștea în brațele unui tânăr pe nume Alin. Noua poveste de iubire a stârnit, însă, un val de controverse în mediul online, printre fanii show-ului și, mai ales, printre suținătorii fideli ai ei.

Invitată în platoul WOWbiz.ro, la emisiunea ”Totul despre Puterea dragostei”, Daiana a vorbit deschis despre noua relație și despre toate zvonurile care au apărut în ultima vreme pe internet.

De la cine a primit Daiana de la Puterea Dragostei presupusul inel de logodnă

După ce Daiana de la Puterea Dragostei a publicat pe pagina ei de Instagram o fotografie cu mâinile ei, după ce fusese la manichiură, fanii au observat un inel pe degetul ei. Cei mai mulți s-au gândit că, la scurt timp după ce s-a cuplat cu Alin, noul ei iubit, el ar fi cerut-o de soție. Bruneta a infirmat, însă, zvonurile și a spus de la cine are, de fapt, inelul pe care îl poartă.

„La un moment dat am fost să-mi fac unghiile și am publicat o fotografie și se vede că am acest inel, pe care eu îl de la Ligi, și toată lumea credea că urmează să mă căsătoresc. ”, a declarat Daiana, în platoul emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei”, răspunzând, în sfârșit, la una dintre întrebările de pe buzele tuturor telspectatorilor fideli ai show-ului de la Kanal D.

„Acesta este inelul care a făcut ravagii pe internet”, a mai spus ea, zâmbind, în timp ce arăta la cameră inelul pe care l-a primit de la Ligi, fosta concurentă din show-ul de la Kanal D.

Daiana de la Puterea Dragostei lămurește zvonurile despre sarcină

Un alt zvon care a creat mari controverse printre fanii Daianei a fost că bruneta ar aștepta deja un copil cu Alin, băiatul cu care este într-o relație de doar o lună. Ea a negat însă zvonurile și spune că, deși îi plac copiii, nu își dorește momentan să devină mamă.

„Nu sunt însărcinată, încă nu. Și dacă aș fi fost însărcinată aș fi făcut eu anunțul. E un lucru frumos, mama mea își dorește foarte mult nepoți, dar i-am spus să aibă răbdare, că eu până la 30 de ani nu mă căsătoresc. Eu vreau să îmi trăiesc viața, nu mă simt pregătită să devin mamă, în primul rând”, a recunoscut Daiana de la Puterea Dragostei.

