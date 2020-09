Daiana de la Puterea Dragostei pe vrema când era concurentă în show-ul de la Kanal D

Daiana de la Puterea Dragosteia fost în ultima săptămâna subiectul principal în discuțiile dintre fanii emisunii de la Kanal D. Noua relație, cu un tânăr pe nume Alin, a stârnit un val de controverse printre urmăritori.

După ce Daiana de la Puterea Dragostei a dezvăluit că are un iubit, fanii ei au aflat că bărbatul cu care formează un cuplu ar fi fost căsătorit. Zvonurile apărute pe internet au făcut-o chiar și pe frumoasa brunetă să se îndoiască la un moment dat de iubitul ei, însă adevărul a ieșit la iveală, iar acum este mai fericită ca niciodată. Ea a povestit cum l-a cunoscut pe cel care i-a furat inima, dar și care este, de fapt, adevărul legat de căsnicia lui.

„Vreau să spun că am o relație, recunosc, de o lună de zile. S-au publicat și poze cu noi. Este un băiat foarte ok, un băiat foarte iubitor, cu un suflet foarte bun, asta m-a și atras la el. Are 21 de ani.

L-am cunoscut la restaurant. Am fost să mănânc cu o prietenă și acolo l-am cunoscut. Am început să vorbim pe Instagram și ne-a apropiat din ce în ce mai mult. Eu am simțit lângă el căldura aceea. El nu mă știa pe mine de la Puterea Dragostei pentru că el nu s-a uitat la emisiune. M-a atras la el comportamentul lui, se comportă foarte frumos cu mine”, a spus Daiana de la Puterea Dragostei, în platoul WOWbiz.ro.

Daiana de la Puterea Dragostei pune punct zvonurile legate de căsnicia iubitului ei

„Apăruseră multe chestii, că el ar fi căsătorit, că aș fi însărcinată. Băiatul a avut o relație, a fost căsătorit acum doi ani de zile. Nu mai este cu acea persoană. Zvonurile că el ar fi căsătorit mă făceau și pe mine să cred. La un moment dat i-am spus că nu mai vreau să fiu într-o relație. Până la urmă el mi-a demonstrat care este adevărul. Nu mă așteptam să ne atașăm atât de mult unul de celălalt, parcă ne cunoaștem de un an de zile. Eu am încredere în el, mereu mi-a demonstrat ce a avut de demonstrat și suntem foarte ok. Am ajuns să ne spunem că ne și iubim, asta simțim. Doamne ajută!”, a spus Daiana în studioul WOWbiz.ro, în cadrul emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei”.

Daiana de la Puterea Dragostei și Alin, iubitul ei

