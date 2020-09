Daiana, în mașina lui Fernando

Daiana, fosta concurentă Puterea dragostei, care a avut o relație cu Gabriel în cadrul emisiunii emționate, a postat un mesaj țocant pe pagina de socializare.

In articol:

Încă din vremea când bruneta se afla în turcia, alături de iubitul de la acea vreme, Gabriel, se specula despre Daiana că nu și-ar fi uitat, de fapt, marea iubire: nimeni altul decât Fernando.

Ajunsă acasă, toate păreau că merg strună în viața Daianei: tânăra era fericită, posta poze pe InstStory în care scria că este gata să se căsătorească, se poza pe treptele casei iubitului ei, și la fel și în bolidul lui.

Deși chiar după despărțirea de Gabriel, Daiana susținea clar că nu se va întoarce la Fernando, acum mesajul postat de brunetă pare să dovedească contrariul: Daiana a ales să-i fie amantă?!

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Mesajul incredibil postat de Daiana: a povestit că i-a fost amantă

Deși fosta concurentă Puterea dragostei nu a explicat exact la cine face referire, Daiana a postat un mesaj plin de sinceritate dar dur. După toate imaginile, fie din fața casei lui Fernando, fie din mașina lui, fosta concurentă a publicat un mesaj prin care pare să-și explice sentimentele și greutățile prin care a trecut în ultima vreme.

"Am o viata intreaga la dispozitie sa ma indragostesc, sa iubesc, sa zambesc. Insa sa ma trezesc in fiecare dimineata cu senzatia ca niciodata nu voi mai simti pentru nimeni ce am simtit pentru tine, oricat de indragostita as fi in circumstanta vietii, nu cred ca voi putea sa te uit. Astazi ma doare inima la fel de tare precum in ziua in care ne-am despartit, iti jur ca aproape am reusit sa te scot din inima mea, dar apoi te-am vazut prin toate locurile iar acum nu doar ca trebuie sa incep din nou procesul de a te uita, ci trebuie sa te uit, desi voi continua sa te vad.

Daiana, în fața casei lui Fernando

In tot acest timp am avut speranta ca relatia ta cu ea nu va functiona, au trecut cateva saptamani, iar eu ma consolam cu gandul "nu va mai dura mult", pana cand mi-am dat seama ca esti genul de persoana pe care nimeni nu ar vrea sa o piarda, ea de ce te-ar scoate din viata ei? Am fost nevoita sa fiu "a treia persoana", in timp ce tu erai mereu pentru mine primul, nu pot sa vad fara ca mintea si inima mea sa isi aminteasca toate momentele frumoase, toate sarutarile si imbratisarile. La naiba, cat de mult mi-ar placea sa te imbratisez.... Toate aceste lucruri ma dor.

Intr-o vreme am dat vina pe ea, dar mi-am dat seama ca gresesc, pe urma am dat vina pe tine, dar din nou a fost o greseala. Adevarul e ca totul este despre mine, despre faptul ca nu pot sa te uit oricat de mult as incerca. Desi mi-ai facut mult rau, mintea mea isi aminteste doar fericirea pe care am simtit-o in bratele tale. Este despre faptul ca eu mereu m-am simtit a ta, desi stiam ca nu e reciproc si ma doare faptul ca eu continui sa fiu doar", a povestit Daiana Marcu, pe Instagra,