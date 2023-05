Daiana Marcu nu se ascunde și dă totul pe față! Bruneta e un star pe site-urile pentru adulți: "Într-o dimineață am primit un tips de 10.000 de dolari" | EXCLUSIV

In articol:

Daiana Marcu este invitata de astăzi în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Daiana a vorbit despre lipsurile simțite în copilăria ei, despre cum plângea că nu avea un tată, dar și despre relația mamei sale cu tatăl ei vitreg.

Tot ea ne-a povestit și de lupta în cușcă cu Bettyshor și i-a transmis un mesaj acesteia. Daiana ne-a mărturisit că este cineva în viața ei și ne-a dezvăluit câteva detalii legate de iubitul ei.

Daiana, totul despre activitatea pe site-urile pentru adulți

Daiana este sinceră și asumată și recunoaște că re o activitate intensă pe site-urile pentru adulți. Aceasta a dezvăluit și cât câștigă și ce și-a achiziționat în urma sumelor încasate.

"Eram într-o zi și am zis cred că îmi doresc să îmi fac și eu un cont dinăsta. După am sta și m-am gândit oare să îmi fac să nu îmi fac, eu îmi luasem foarte mult hate din emisiune și oricum eu sunt o persoană asumată. În momentul acela am mers la o emisiune și am zis că de mâine mi-am deschis cont și că o să mă găsiți pe acea platformă. Bineînțeles că mi-am luat foarte mult hate, nu mă interesează. De atunci sunt foarte bine. Am aproape un an de zile de când fac. Am 1100 de abonați. La cât sunt eu de nebună mi-a fost cam greu să fiu asumată din prima. Părinții mei au acceptat mai greu. Mi-am strâns bani, mi-am luat un teren, vreau să îmi fac casă. Acum, strâng bani pentru mașină. Cea mai mare sumă de bani pe care am primit-o într-o zi, într-o dimineață, este acum 2 zile și am primit un tips de 10.000 de dolari. Fac 4 ședințe foto într-o lună, începând de la ora 10 după-amiaza până la ora 3-4 dimineața cu tot cu clipuri și dimineața de la ora 4, până la ora 6 jumate îmi petrec în fiecare dimineață timpul pe OnlyFans.", a declarat Daiana.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Femei înșelate cu peste 170.000 de euro de un bărbat cunoscut pe rețelele de dating, care se dădea drept om de afaceri- stirileprotv.ro

Daianei i-a luat foc casa

Daiana a trecut prin clipe greu e imaginat. În urmă cu ceva timp, casa părinților ei a luat foc. Bruneta spune că a fost un act intenționat, însă nici până în ziua de astăzi nu au aflat autorul incendiului.

"Este lumea foarte rea. Ne-a dat cineva foc la casă. Pentru că noi avem camere sus, ceea ce s-a salvat am putut să recuperăm. Pe filmare, se vede cum cineva vine cu mașina, trece prin față, apoi se vede umbra când vine pe lângă poartă. Avea glugă în cap, nu am putut să văd nici mașina, nu s-a putut identifica nimic. După ce s-a dat foc la casă, s-a tăiat și un fir de la stâlpul de electricitate și a căzut pe mașină și a luat și mașina foc. Exact în noaptea de Revelion, la 00:30, la părinții mei la Craiova. Erau vreo 30 și ceva de persoane în casă. Am văzut o flacără și au sărit niște copii în curte să ne zică că ne arde casa, pentru că noi nu vedeam. Până au venit pompierii și toate cele...", a povestit Daiana, la WOWnews.

Citeste si: „Nu puteam, nu era genul meu.” Mara Bănică a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Simona Gherghe și Mirela Vaida- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 mai 2023. Ce sfinți sunt cinstiți joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Veste tristă pentru fanii lui Sam Smith! Artistul britanic și-a anulat participarea din cadrul festivalului Summer in The City 2023 din București- radioimpuls.ro

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!