Daiana, fosta concurentă a sezonului 2 Puterea dragostei a aruncat bomba pe Internet. Bruneta a dezvăluit faptul că revine în casă. Mai mult decât atât, aceasta a spus că vorbește cu unul dintre concurenții sezonului 3.

Daiana revine în sezonul 3 Puterea dragostei. A recunoscut că vorbește cu unul dintre concurenți. Declarații BOMBĂ!

Este vorba despre Paul, de care Daiana a spus că este un bărbat foarte frumos și că momentan vorbesc ca prieteni. Rămâne de văzut dacă vor forma sau nu un cuplu în momentul în care aceasta se va întoarce în emisiune.

„Știu că a venit Paul. Paul este un băiat frumos, cu un caracter foarte frumos. Vorbesc cu el, e un băiat foarte ok. Vorbesc cu el ca prieten. Da, o să revin în sezonul 3”, a spus Daiana în direct pe contul de socializare.

Războiul dintre Ella și Daiana nu s-a terminat nici după încheierea sezonului 2 Puterea dragostei

Daiana de la Puterea dragostei a făcut un live pe Instagram, acolo unde a fost întrebată și despre scandalul cu Ella, iar reacția ei în momentul în care a auzit numele brunetei la care a sărit la bătaie în emisiune, a șocat pe toată lumea, asta pentru că toți credeau că a îngropat securea războiului odată cu încheierea emisiunii. Dar, surpriză! Daiana nu o va ierta niciodată pe Ella. Ba mai mult, bruneta a declarat că războiul nu s-a terminat.

„Aoleu. Doamne ferește. Cum să mă împac cu Ella? Nu o să mă împac cu ea niciodată. Nu vreau. Credeți că dacă am ieșit în casa Puterea dragostei s-a terminat războiul? Niciodată! Am văzut că mai și vorbește prost.

Ella, nu știu de unde faci tu legăturile astea și vorbești tu în numele meu, de spui tu că m-am împăcat eu cu fostul. Nu este adevărat. Te rog să nu îmi mai faci probleme că nu este ok. Nu am treabă nici cu Gabi, nici cu Fernando și nu o să mai am niciodată”, a spus Daiana despre cearta cu Ella.