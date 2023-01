Damian Drăghici a dezvăluit cum a slăbit 70 de kilograme. Artistul ajunsese la 163 de kilograme: „Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr”

In articol:

Damian Drăghici este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din țara noastră. Cântărețul se poate numi un bărbat împlinit atât din punct de vedere personal, cât și profesională. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția sa, Paula Drăghici și împreună au un copil care le bucură zilele.

De asemenea, cântărețul se poate mândri cu o carieră de succes la care a muncit ani la rând.

Deși viața lui pare una perfectă, dorită de multe persoane, Damian Drăghici s-a confruntat cu probleme de-a lungul timpului. Unul dintre complexele vedetei a fost greutatea. Cu multă muncă, dar și perseverență, artistul a reușit să scape de kilogramele în plus, însă drumul parcurs nu a fost deloc unul ușor.

Damian Drăghici a slăbit 70 de kilograme

Multe persoane se transformă complet după ce pierd în greutate și așa a fost și în cazul lui Damian Drăghici. Artistul a slăbit 70 de kilograme, iar înainte de acest pas, înfățișarea lui era total diferită.

Damian Drăghici a întinerit o dată cu trecerea timpului, iar înaintarea în vârstă a venit cu multe beneficii.

Timp de 10 ani artistul a muncit pentru a scăpa de kilogramele în plus, iar la final a reușit să piardă 70 de kilograme. Cântărețul s-a transformat complet, ajungând la greutatea de 89- 99 kilograme.

Damian Drăghici se confrunta cu probleme de sănătate din cauza kilogramelor în plus, astfel că a decis să facă o schimbare. Vedeta a plecat la drum cu 163 de kilograme, iar după 10 ani de muncă, a slăbit 70 de kilograme.

Artistul a mărturisit că produsele care l-au dus la greutatea aceea au fost prăjiturile și dulciurile, astfel că au fost primele eliminate în dieta sa.

” Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut, și acum depinde… pe timp de iarnă am undeva la 97-99, iar vara am 89-91.”, a mărturisit Damian Drăghici, în cadrul unei emisiuni TV.

Damian Drăghici nu a introdus zahăr în alimentația copilului său

Fiind conștient de cât de periculos este zahărul, Damian Drăghici nu l-a introdus în alimentația copilului său. De asemenea, micuțul mănâncă prăjituri și dulciuri, însă preparate sănătos de mama lui. Mai mult decât atât, artistul a mărturisit că în momentele în care simte nevoia de zahăr, fie nu a dormit destul de bine, fie nu a mâncat suficiente grăsimi.

” În zilele în care mi-e poftă de dulce înseamnă că n-am dormit destul, că nu am mâncat grăsimile necesare, și nu am mâncat nuci sau somon, friptură, eu am fost 8 ani vegan și de acolo am început să îmi dau seama de lucrul ăsta.”, a mai adăugat cântărețul.

Damian Drăghici, soția și fiul său [Sursa foto: Instagram]