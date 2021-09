Dan Alexa, dezvăluiri neștiute despre divorțul de mama copiilor săi: „Am fost imatur în relație”

In articol:

Dan Alexa, actualul antrenor al celor de la CSM Reșița, a divorțat de Izabela Alexa în 2016. Puțină lume știe în ce relații au rămas, de fapt, cei doi. Se pare că antrenorul de fotbaș și fosta lui parteneră de viață se înțeleg de minune și asta nu doar de dragul copiilor pe care îi au împreună, dar și de dragul anilor în care au format un cuplu.

Dan și Izabela Alexa se respectă reciproc și se apreciază enorm.

Acesta a făcut și public motivul divorțului. Se pare că din declarațiile sale reiese că el este cel care a pus punct relației. Dan Alexa spune că a fost destul de imatur, iar asta le-a dăunat și au ajuns la notar pentru a semna actele de divorț.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. (…) Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a dat viața după programul meu. (…) Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult există și riscul ăsta să nu te maturizezi odată cu relația, să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă.

O apreciez mereu, am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete, pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și până la urmă, viața merge înainte”, a declarat Dan Alexa la un post de televiziune.

Dan Alexa și Anamaria Prodan

Dan Alexa, despre relația pe care o are cu Anamaria Prodan: „Prietenie și respect”

În 2019, un incident i-a adus pe cei doi în prim-plan.

După un meci al Astrei Giurgiu, Anamaria Prodan l-a plesnit cu putere pe Dan Alexa peste față, iar întreg momentul a fost surprins de camere de luat vederi. S-a speculat atunci că între cei doi ar fi, de fapt, o relație, însă ambii au negat acest lucru. Iar pentru că gurile rele nu se opresc din bârfit nici acum, Dan Alexa le-a transmis un mesaj tranșant.

„Este ultima dată când cineva își mai permite să scrie așa ceva despre mine și Anamaria Prodan. Între noi este o relație de prietenie și respect, iar aceste speculații ordinare care apar îmi fac rău mie, familiei mele, cât și familiei Anei. Copiii mei si cei ai familiei Reghecampf nu merită să citească asemenea aberații și răutăți născute din invidie, frustrare și prostie”, a mai spus antrenorul de fotbal.