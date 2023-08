Dan Alexa este liber de contract după ce a încheiat cu FC Brașov! Ce cluburi îl curtează pe tehnician?

In articol:

Dan Alexa (43 de ani), tehnicianul originar din Timișoara, a devenit liber de contract și se află în discuții cu alte echipe din fotbalul românesc, dar încă nu este nimic oficial.

FC Brașov nu a reușit să primească licența din partea Federației Române de Fotbal pentru a evolua în acest sezon în liga secundă din Romania, astfel că retrogradarea în liga a treia a fost automată.

După această decizie, antrenorul Dan Alexa a părăsit imediat gruparea de sub Tâmpa, iar acum este liber de contract, fiind în discuții cu alte cluburi. Din păcate, alături de fostul căpitan de la Poli Timișoara, au părăsit clubul brașovean și toți jucătorii cu experiență.

Dan Alexa: „Au plecat, unii au plecat a doua zi”

Dan Alexa a ținut să povestească această întâmplare tristă din cariera sa de tehnician și totodată faptul că a fost curtat de mai multe cluburi din Liga 2, însă nu a dat curs ofertelor primite.

Fostul jucător al celor de lașia declarat că decizia de laconform căreia FC Brașov nu va putea evolua în liga secundă l-a afectat profund.

„Eu aveam un nucleu. În ultimele 15 meciuri pierdusem un singur meci. Era bugetul aprobat, a căzut ca o bombă, ceva neaşteptat. Nu credeam că puteam să nu luăm dosarul de licenţiere.

Au plecat (n.r. jucătorii), unii au plecat a doua zi. Când s-a anunţat decizia de la TAS, au semnat. Nu cred că eu că un dosar care poate fi făcut greu. Păcat pentru Braşov. Poate să fie un moment zero. Perspectivele pot fi bune.

Nu mai e finanţare pentru Liga 3. E un an de tranziţie. Nu am discutat cu Botoşani, am avut nişte oferte de la Liga 2, dar nu am vrut să dau curs. Vreau să mă liniştesc.

În ultimii ani am ales Timişoara, Reşiţa. Asta e situaţia antrenorilor, aşteptăm” , a spus Alexa, potrivit DigiSport.

Dan Alexa [Sursa foto: Captură Video]

Dan Alexa a lăudat performanțele „roș-albaștrilor”

Fostul tehnician al formației FC Brașov, a prefațat lupta la câștigarea Superligii. Alexa a dat de înțeles că FCSB are cel mai talentat lot, însă nu i-a omis nici pe cei de la CFR. El crede că formația clujeană a făcut transferuri foarte bune.

„Văzând la prima vedere, FCSB are lotul cel mai talentat. Are jucători foarte buni. Cred că are cel mai talentat lot, sunt în asentimentul lui Bergodi. Apoi, CFR-ul a transferat foarte bine, i-am văzut și în pregătire la Brașov. CFR-ul până se vor închega puțin… se vor bate la titlu, dacă nu îi consider chiar favoriți.

Imediat văd Rapidul lui Bergodi, poate sunt subiectiv, și echipa lui Rotaru, a lui Reghe. Dar nu îi văd pe ce de la Rapid să aibă lotul celor două”, a mai declarat Dan Alexa.