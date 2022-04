Dan Alexa și iubita lui s-au căsătorit în mare secret! Actuala soție l-a făcut și tată pentru a treia oară

In articol:

Dan Alexa este tare fericit, asta pentru că recent, antrenorul s-a căsătorit cu actuala sa parteneră de viață, femeia care l-a făcut pentru a treia oară, de această dată de băiețel, bărbatul având deja două fetițe din prima căsnicie.

De precizat este că, Dan Alexa a divorțat de mama fiicelor lui, Izabela, și chiar și atunci a fost foarte discret, aflându-se după mai mult timp că cei doi foști soți au luat-o pe drumuri separate.

Dublu eveniment pentru Dan Alexa! S-a căsătorit și a devenit tătic din nou

Dan Alexa este în culmea fericirii! Cunoscutul antrenor a devenit tătic pentru a treia oară, de băiețel, iar recent, el și partenera sa de viață și-au unit destinele. Discret, așa cum și-a obișnuit fanii, Dan Alexa nu a dorit să dea prea multe detalii despre aceste două evenimente din viața sa, însă a confirmat totul, scrie Spynews.ro.

Totodată, de precizat este că, în urmă cu ceva timp, Dan Alexa spunea în cadrul unui interviu că va face acest pas, respectiv să se recăsătorească, dacă va apărea

cineva special în viața lui, iar în prezent, acest lucru s-a întâmplat.

”Da, sigur. Dacă iubesc și găsesc înțelegere, cu siguranță”, spunea Dan Alexa în urmă cu ceva timp pentru un post TV.

Cu toate acestea, încă nu se știe exact dacă Dan Alexa și partenera sa au făcut cununia civilă sau dacă au decis să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu.

Care a fost motivul pentru care antrenorul a divorțat de fosta soție

Dan Alexa și fosta lui soție, Izabela, au divorțat în anul 2016. La ceva timp după separare, antrenorul a vorbit despre motivul despărțirii, explicând că a fost imatur în relație.

Cei doi foști soți se cunoșteau de foarte mult timp, iar bărbatul a mai precizat că atunci când se întâmplă acest lucru, există riscul de a nu te maturizaa odată cu relația, motiv pentru care încep să apară alte probleme.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, are și-a dedicat viața pentru mine.(...) Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a dat viața după programul meu.(...) Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult există și riscul ăsta să nu te maturizezi odată cu relația, să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă”, a afirmat Dan Alexa, într-un interviu pentru un post TV.

Dan Alexa [Sursa foto: Captură Video]