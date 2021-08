Dan Badea, despre momentul în care a cerut-o în căsătorie pe soția lui: "Tot în stilul nostru, tot cu umor, cu râsete"

Dan Badea și soția lui, Mădălina [Sursa foto: Instagram] 10:55, aug 2, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Dan Badea și actuala lui soție, Mădălina, trăiesc o poveste de dragoste de aproape șase ani și sunt părinții unui băiețel superb. Producătorul de film își apreciază foarte mult partenera și se gândește mereu cum să o surprindă frumos.

Recent, bărbatul a povestit cum i-a cerut mâna mamei copilului său, într-un stil caracteristic, plin de umor.

Cum a cerut-o Dan Badea în căsătorie pe soția lui?

Celebrul actor a mărturisit că a fost foarte convins în privința Mădălinei, că ea este aleasa inimii lui. Dan a declarat, într-un interviu pentru Viva.ro, că s-a gândit mult timp la momentul potrivit pentru a pune marea întrebare și și-a făcut o sumedenie de planuri în această privință.

Deși inițial se gândea ca evenimentul să aibă loc într-un cadru de vis, cu o priveliște care îți taie respirația, se pare că totul a luat o întorsătură neașteptată și cererea a avut loc într-un restaurant, cu o atmosferă romantică: "Nu am avut nicio reținere în a o cere și anii petrecuți împreună mi-au dat dreptate. Îmi făcusem un plan să o cer în vacanța din America, am luat inelul cu mine, ca locație mă gândeam la Grand Canyon și la Stratosphere, cea mai înaltă clădire din Vegas, dar până la urmă s-a întâmplat într-un restaurant romantic din Bellagio. Am rugat un chelner să filmeze, pe ea am păcălit-o că ne face o poză și chiar a fost un moment special.", a povestit Dan Badea, pentru sursa citată.

Mai mult, de la întreaga scenă nu putea lipsi umorul caracteristic actorului, care, din cauza emoțiilor puternice, a făcut o plecăciune în fața oamenilor care aplaudau, în semn de felicitări: "Fântânile porniseră, eu m-am așezat în genunchi, habar nu am ce am zis, dar ea a spus DA, oamenii au aplaudat, așa că, din reflex, am făcut și o plecăciune. Ce să mai, adică tot în stilul nostru, tot cu umor, cu râsete.", a mai adăugat producătorul de film.

Cum a cucerit-o Dan Badea pe soția lui?

Dan Badea a recunoscut că soției lui îi plăceau bărbații mult mai înalți, însă acest lucru nu a fost un impediment în relația lor. Actorul a precizat că a cucerit-o pe Mădălina cu ajutorul umorului, iar aceasta s-a îndrăgostit de el, pentru că o făcea mereu să râdă: "Să țineți minte: Nu contează aspectul atât timp cât o faci să râdă! Serios, așa a fost în cazul nostru, umorul a făcut să ne cunoaștem și apoi să ne apropiem chiar dacă, în mod normal, ei îi plăceau băieţii mult mai înalţi decât mine. Şi, oricum, în 2015 când ne-am văzut noi prima dată în Vamă, ea oricum se uita pe deasupra capului meu, că avea nişte platforme în picioare.", a spus Dan, pentru sursa amintită.

De asemenea, bărbatul a subliniat că partenera lui i-a redat încrederea în femei, ajutându-l să clădească împreună o familie minunată: "Ea chiar e femeia ideală pentru mine și o să-i mulțumesc toată viața că m-a ales să îi fiu alături. Mi-a redat încrederea și mi-a dăruit o familie minunată!", a încheiat Dan Badea.