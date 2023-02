Dan Bittman a dezvăluit adevăratul motiv pentru care se află în pauză vocală! Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Nu am voie să vorbesc”

In articol:

Dan Bittaman este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști de la noi din țară. Cântărețul se bucură de o carieră de succes, melodiile sale ajungând imediat atât în topuri, cât și în inimile fanilor.

Nu cu mult timp în urmă se specula faptul că Dan Bittman a luat o pauză de la carieră din cauza unor probleme de sănătate, astfel că artistul a dorit să clarifice toată această situație.

Dan Bittman, pauză vocală din cauza unor probleme de sănătate

În urmă cu doar câteva zile, Dan Bittman anunța că se află într-o pauză vocală, iar fanii s-au îngrijorat și s-au gândit că este vorba despre ceva mult mai grav. Din fericire, artistul se simte foarte bine, după cum a precizat și el și chiar va susține un concert la Sala Palatului, unde își invită toți fanii pentru a vedea că totul este bine.

„ M-a sunat o doamnă din presă și nedorind să vorbesc cu dumneaei, i-am spus că sunt în pauză vocală și nu am voie să vorbesc și i-a scris imediat la o oră un titlu, în care a scris că am răgușit și că nu pot să vorbesc. Așa că sunt ok.

Să nu se panicheze și să vină repede miercuri la 20:00 la Sala Palatului și o să vadă cu ochii și o să audă cu urechile lor, dacă este bine sau dacă este rău” , a precizat Dan Bittman, în cadrul unei emisiuni TV.

Dan Bittman a decis să ia pauză vocală mai mult pentru a se menaja și pentru a fi în formă maximă pentru concertul pe care îl va susține de ziua îndrăgostiților, la Sala Palatului.

Dan Bittman a mai avut probleme cu vocea în trecut

În anul 2012, Dan Bittman a trecut să se opereze de urgență pe carotidă, într-o clinică din Viena, întrucât se confrunta cu grave probleme de sănătate. Artistul a lipsit o perioadă foarte lungă de pe scenă, astfel că la un moment dat chiar a solicitat sp fie înlocuit de un alt artist în trupa Holograf.

Din fericire, un medic i-a prescris un medicament, la o sumă de doar 16 lei, care a făcut minuni. În urma tratamentului, problemele cu corzile vocale au fost rezolvate, iar Dan Bittman s-a putut reîntoarce pe scenă.