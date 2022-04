Dan Bittman a recunoscut care a fost, de fapt, adevăratul motiv al despărțirii de fosta sa soție: „Motivele despărțirii sunt...”

In articol:

Dan Bittman și Liliana Ștefan, fosta sa soție, și-au spus adio după o relație de 25 de ani, relație din care au rezultat 3 copii. În cadrul unui podcast, solistul trupei „Holograf” a vorbit despre perioada în care a fost căsătorit, dar și despre motivele care au dus la divorț.

Dan Bittman are numai cuvinte frumoase de spus la adresa fostei sale soții. Aristul a mărturisit că, datorită calităților ei, copiii lor au o educație foarte bună. Liliana Ștefan a fost cea care a susținut căsnicia lor și a adus echilibrul ori de câte ori au întâmpinat momente dificile.

Dan Bittman îi este profund recunoscător fostei sale soții, pentru că a știut cum să-i crească pe cei trei băieți pe care îi au împreună și, chiar dacă viața i-a dus pe drumuri diferite, nu poate decât să o laude pe cea alături de care și-a trăit o bună parte din viață.

„Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei nu poți să duci o lucrare atât de mare”, a declarat Dan Bittman, potrivit libertatea.ro.

Dan Bittman, motivul despărțirii lor

Dan Bittman a recunoscut că ele este singurul vinovat pentru care relația dintre el și Liliana Ștefan nu a mai funcționat. Artistul a mărturisit că niciodată nu poate vorbi urât despre mama copiilor săi și că vina îi aparține în totalitate, mai ales că era foarte mult timp plecat de acasă la diferite spectacole și concerte.

„Ne-am despărțit în condiții nu foarte amiabile, dar i-am spus lucrurile astea de-a lungul timpului și la plecare. Motivele despărțirii sunt 100% ale mele, mi le asum. Ea a fost jumătate din viața mea, până la urmă, aproape. Sunt 30 de ani aproape de când ne știm. Sunt ani mulți în care am trăit foarte frumos. Am încercat să avem o familie frumoasă”, a mai adăugat Dan Bittman.

„Este o femeie deosebită. Am spus întotdeauna și am să spun întotdeauna. De obicei, după ce se termină ceva, toți încep să vorbească unii despre alții, eu nu. Ea, în continuare, este pilonul educației copiilor mei. Dacă copiii mei sunt astăzi așa cum sunt, sunt datorită educației extraordinare și a răbdării ei, mai ales că eu eram mai tot timpul plecat”, a continuat artistul.