Dan Bittman contrazice autoritățile: „Este o minciună sinistră. Nu există scenariu roșu...”

Încă de la debutul pandemiei de coronavirus, Dan Bittman a făcut tot felul de declarații care au stârnit multe controverse în spațiul public. Acesta nu a fost convins încă de la început de situația epidemiologică și crede că unele cifre raportate sunt „înflorite” de cei care le anunță.

Mai multe orașe din România au fost declarate de autorități ca fiind în scenariul roșu, din cauza creșterii exagerate de cazuri de COVID-19. Printre acestea se află și Timișoara, despre care Dan Bittman spune cu totul altceva.

Dan Bittman [Sursa foto: Captură video ]

Dan Bittman, despre situația epidemiologică din Timișoara

Artistul spune că scenariul roșu pe care autoritățile l-au declarat în Timișoare este „o invenție, o minciună”. Mai mult, el nu are încredere în cei care ies public și anunță începutul sau sfârșitul pandemiei. Artsitul vine și cu argumente în acest sens. El spune că vara aceasta a intrat în contact cu o mulțime de fanii cu care s-a îmbrățișat, pupat și cu care a făcut poze și nu s-a mai îmbolnăvit.

„Eu cred că sunt primul om liber, slobod la gură. Am venit trist de la Timișoara. Mulți au zis că de ce mă bag în seamă. Eu îmi cunosc deja dușmanii: sunt cei care vor să-mi pună pumnul în gură, vor să-mi țină copiii în casă. Eu toată vara am fost printre oameni, sute, mii, oameni cu care m-am pupat, am râs, am glumit.

Este o minciună sinistră. Nu există niciun scenariu roșu în Timișoara. Este o invenție. Nu poți să prevezi că pandemia începe pe 6 octombrie sau mai știu eu când. Nici 30% România nu a fost convinsă să se vaccineze. Începi să-mi spui acum că trebuie să vaccinez și copiii? În fiecare zi îmi dai vești ca să mă obligi să-mi vaccinez copiii?

Sunt de acord să merg mâine cu un elicopter SMURD, plătit de mine, să vedem în ce orașe se fac cele 4000 de testări pe cozi. Nu știu unde se fac testările astea. Există COVID, există prieteni în spital, mi-au murit prieteni. Ce s-a întâmplat în doi ani? Nimic”, a declarat Dan Bittman într-o emisiune.

„ V-am lăsat doi ani de zile să mă mințiți în față”

El are și un îndemn pentru românii care au aceleași convingeri la fel ca și el. Să posteze o imagine în care țin o pancartă cu mesajul „nu vreau” pentru a le demonstra autorităților că nu sunt de acord cu măsurile impuse.

„Fiecare dacă poate să-și facă o poză acasă să o pună pe Facebook, dacă mai e voie, cred că e voie. Dacă au curaj, să apară pe Facebook cu o hârtie pe care să scrie nu vreau. Este ca în filmul ăla cu maimuțele și prima maimuță zice că nu vrea. Nu vreau să vă cred. V-am lăsat doi ani de zile să mă mințiți în față. Nu vreau să cred că ne vreți binele când de fapt ne vreți răul”, a mai spus artistul.