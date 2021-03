Dan Bittman, de partea fostei senatoare AUR! Ce susține artistul despre Diana Șoșoacă: "Este un adevărat avocat al poporului!"

In articol:

Încă de când a apărut în atenția publicului, Diana Șoșoacă a avut parte și apreciere, dar și de hate. Însă, printre puținele persoane care i-au luat apărarea fostei senatoare AUR este chiar Dan Bittman. De curând, cântărețul a recunoscut faptul că o îndrăgește pe aceasta.

Dan Bittman, părere sinceră despre Diana Șoșoacă

Dan Bittman a fost aspru criticat, după ce a făcut mai multe declarații neașteptate despre pandemia de coronavirus. În același timp, și Diana Șoșoacă a primit multe cuvinte dure din partea oamenilor fix din motivul acesta.

Astfel, cântărețul a decis să îi ia apărerea fostei senatoare AUR și să susțină faptul că eram departe dacă mai aveam 20 de politicieni asemănători cu Diana Șoșoacă.

”O salut şi, uite, beau un pahar de vin în cinstea ei! Dacă mai aveam 20 de politicieni ca Diana Iovanovici-Şoşoacă, eram Suedia, nu România! Eram departe de tot…Românii au uitat să-şi ceară drepturile, nu ştiu nici ce drepturi au. Unii sunt deranjaţi de modul in care ea se exprima.

Ea e femeie, iar în România misogina femeile trebuie călcate in picioare, dar este o femeie care cunoaşte legile, este o femeie care apără legile şi vorbeşte în numele legii. Suntem într-o ţară, România, in care nimeni nu apăra legea în faţa autorităţilor. Nu avem o lege a răspunderii prezidenţiale – pentru ca preşedintele încalcă legea in fiecare zi”, a declarat Dan Bittman.

Dan Bittman îi ia partea fostei senatoare AUR! Ce susține artistul despre Diana Șoșoacă: "Este un adevărat avocat al poporului!"

În continuare, solistul trupei Holograf mai adaugă faptul că omul politic face o treabă adevărată și că este un avocat al poporului.

”Alţii dau cu invective în ea…. Pentru că… e pe interese, întreaga presa e pe interes, e plătita… presa libera e o poveste. Fără îndoială Diana Şoşoacă este un început, îmi pare rău că cei din fostul partidul ei nu au ştiut să renunţe la orgolii.

Diana Şoşoacă trebuia menţinută, pentru că face treaba. Ea face treaba, face pentru popor, ea este un adevărat avocat al poporului! Uite, poate facem o mişcare civică, o invitam şi pe Diana Şoşoacă şi facem o mişcare civică adevărată”, a mai spus Bittman.