Dan Bittman i-a dat emotii uriase Alexandrei Ungureanu!

Video integral: https://www.youtube.com/watch?v=IFr7FjV0KcU&t=1678s

In cadrul noii editii “Duet cu Alexandra”, difuzata exclusiv online pe YouTube Kanal D Romania, in sectiunea theXclusive, gazda emisiunii si Dan Bittman ofera un duet muzical de senzatie si impartasesc celor care ii urmaresc povesti de viata impresionante.

Alexandra Ungureanu rememoreaza inceputurile ei din cariera muzicala si prima intalnire cu Dan Bittman. Aceasta povesteste emotionata despre inceputurile ei in cariera si ce trairi a avut in postura de invitat in emisiunea lui Dan Bittman.

“Am niste emotii...! Ca de emotionata ma stii, de cand eram mica si veneam la tine, la emisiune”, spune gazda emisiunii “Duet cu Alexandra”.

Sirul povestilor din trecutul amandurora nu conteneste, provocarile muzicale nu intarzie sa apara, cei doi artisti dau tonul pieselor fedonate de milioane de oameni. In cadrul emisiunii difuzate pe YouTube Kanal D Romania, cei doi povestesc si despre cum a debutat colaborarea muzicala de succes pentru hit-ul “Dragostea mea”, care Numara milioane de vizualizari si incanta generatii intregi.

“In momentul in care ne-am cunoscut si lumea nu ma stia, nu eram lansata, feedback-ul pe care l-am avut de la tine atunci, pentru timbrul meu, a fost una dintre cele mai faine chestii”, i-a marturisit Alexandra Ungureanu invitatului sau.

