Dan Bittman, melodiile de succes cu care a spart topurile muzicale - VIDEO, AUDIO ȘI TEXT

Dan Bittman este solistul formației Holograf din anul 1985. Împreună cu trupa Holograf, Dan Bittman a scos melodii de succes care au spart topurile muzicale românești.

În rândurile ce vor urma vă vom prezenta cele mai de succes melodii cântate de Dan Bittman, solistul trupei Holograf.

Dan Bittman, melodii de succes care au spart topurile muzicale

Holograf este o formație românească de muzică rock înființată la București în 1977, de muzicianul Mihai Pocorschi. Trupa se află printre cele mai de succes formații din România. Din anul 1985, Dan Bittman a devenit solistul trupei Holograf.

Printre cele mai cunoscute cântece realizate de Holograf sunt „Umbre pe cer”, „Singur pe drum”, „Ochii tăi”, „Banii vorbesc”, „Dincolo de nori”, „Ți-am dat un inel”, „Undeva departe”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, „Vine o zi...”,

„Viața are gust”, „Dragostea mea”, „Cât de departe”.

Trupa Holograf este formată din 6 membrii: Iulian Vrabete care cântă la bas și voce în trupa Holograf încă din anul 1987, Romeo Dediu este chitaristul formației din anul 1993, Marius Bațu cântă la chitara acustică din 1996, Tino Furtună, claviaturi, pian, voce Holograf din anul 1978, Edi Petroșel este bateristul trupei din anul 1978, iar Dan

Bittman este solistul trupei Holograf din anul 1985 până în prezent.

Dan Bittman, melodii de succes: Și îngerii au demonii lor

Una dintre melodiile lansate de Dan Bittman care au cunoscut un succes răsunător este piesa ”Si ingerii au demonii lor”, lansată în urmă cu 5 ani.

Închide ochii, vreau să pătrunzi adânc în mintea mea

Să mă-nţelegi cum pot iubi aşa,

Să mă-nţelegi cum pot iubi aşa.

Şi nu te opri, nu te opri, doar tu eşti tot ce am

Să ascultăm cum ploaia bate-n geam,

Cu stropi mărunţi de diamant.

Se lasă umbre peste ape reci

Să nu mai pleci,

Te rog să nu mai pleci

Şi îngerii au demonii lor

Pe ai mei tu îi controlezi

Şi îngerii au demonii lor

Pe ai mei tu îi linişteşti

Închide ochii şi sufletu' mi-aşează undeva

Cât mai aproape de inima ta,

Să înţelegi cum pot iubi aşa.

Şi nu mă iubi, nu mă iubi decât de vei afla

Ce se întâmplă acum în viaţa mea,

Să înţelegi că tu eşti liniştea.

Se lasă umbre peste ape reci

Să nu mai pleci,

Te rog să nu mai pleci

Dan Bittman, Holograf, melodii de succes: Sa nu imi iei niciodata dragostea

Poți să-mi iei tot ce-am mai scump pe lume

Poți să-mi iei zile, nopțile sau anii de vrei

Să mă lași singur într-un loc anume

De unde să nu pot vreodată să mă întorc la ai mei,

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Poți să mă faci una cu pământul

Să mă calci în picioare de-o mie de ori

Să mă sfâșii cu dinții și-apoi să chemi vântul

Să-mi împrăștie trupul într-o mie de zări

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost.

De dorul tău, da, da, de dorul tău.

Poți să mă torni într-un pahar cu apa

Sau să mă uiți pe fundul marii printre peștii răpitori

Să mă lași să plutesc pe un val în Marea Moartă

Sau din cer cu ploaia încet să mă cobor,

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost.

Poți să-mi iei tot ce-am mai scump pe lume

Poți să-mi iei zile, nopțile sau anii de vrei

Să mă lași singur într-un loc anume

De unde să nu pot vreodată să mă întorc la ai mei,

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost.

De dorul tău, da da, de dorul tău.

Dan Bittman, Holograf, melodii de succes: Primavara incepe cu tine

Inca o zi fara tine, intr-o clipa a trecut

M-am invelit cu iubirea, cea uitata-n asternut,

Camera mea e prea mare daca nu esti tu in ea,

Luna ti-a intins scara ei de vis,

Haide vino in lumea mea,

Primavara incepe cu tine,

Prima ploaie de vara nu tine,

Prima dragoste nu, nu se uita niciodat

Prima raza de soare cand vine incalzeste iubirea din mine,

Prima dragoste nu, nu se uita niciodat

Si nu ma-ntreba de mi-e bine fara mangaierea ta,

Am doar cuvinte putine sa-mi astampar dragostea,

Inima mea e saraca, e departe de a ta,

Stelele apun, ti se-astern in drum,

Sa te-aduca-n calea mea...

Primavara incepe cu tine,

Prima ploaie de vara nu tine,

Prima dragoste nu, nu se uita niciodat

Prima raza de soare cand vine, incalzeste iubirea din mine,

Prima dragoste nu, nu se uita niciodat.

Dan Bittman, Holograf, melodii de succes: Dragostea mea

Nimeni n-a stiut cand a inceput

Nimeni cand s-a terminat

Nimeni nu mi-a spus cand te-a durut

Nimeni cand te-ai bucurat.

Ma intreaba zilele daca mai vii

Si noptile daca mai stii

Ca locul tau e aici...

Refren: Si dragostea mea

(Zilele ma-ntreaba daca vii...)

Va fi doar a ta

(Noptile ma dor si tu nu stii...)

Si dragostea mea

(Orele se duc si ele usor...)

Va fi doar a ta

(Clipele sa vina acum nu vor...).

Sunt atat de singur pe Pamant

Imi spuneam mereu in gand

Oamenii ma lasa sa ma mint

Eu imi fac mereu iubiri.

Se duc iar zilele fara sa vii

Si noptile, dar vreau sa stii

Ca locul tau e aici...

Dan Bittman, Holograf, melodii de succes: Intoarce-te acasa

Feat. Antonia

(Strofă)

Cine spune că nu a iubit?

Cine a iubit cu adevărat?

Cine ştie unde am greşit?

Cine din greşeală a câştigat?

Şi cine sufletul ţi la rănit?

Cine o rană adâncă a vindecat?

Cine îmi spune acuma unde eşti?

Cine, ce îţi doreşti cu adevărat?

(Refren)

Spune ce vrei dar întoarce-te acasă,

Spune ce vrei, dă-mi iubirea înapoi,

Singurul loc unde aşteaptă iubirea,

E lângă mine, nu e alt loc

(Strofă)

Cine lumea asta a colindat?

Cine spune că te-a cunoscut?

Cine ştie ce ne-a separat?

Cine sufletul mi la pierdut?

(Refren)

Spune ce vrei dar întoarce-te acasă,

Spune ce vrei, dă-mi iubirea înapoi,

Singurul loc unde aşteaptă iubirea,

E lângă mine, nu e alt loc

Dan Bittman, Holograf, melodii de succes: Dincolo de nori

In ziua ce vine,

Poate ma vei asculta...

Am ales si rau si bine;

O parte din mine las in grija ta...

Nopti fara vise, intrebari fara raspuns,

Imi trezesc din amintire sufletul ascuns...

Dincolo de nori, e o raza de lumina!

Dincolo de nori, e lumea mea! E lumea...

Nu cer iertare pentru tot ce am facut...

Cer o raza de iubire, s-o iau de la-nceput...

Am putere acum sa schimb ceva in lume,

Am puterea de-a visa.

Dincolo de nori, dincolo de nori...

Dincolo de nori, dincolo de nori...

Dincolo de nori, e lumea mea...