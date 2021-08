Dan Bittman și-a spus părerea despre pandemia de coronavirus: „Era știută de acum 10 ani”

Dan Bittman [Sursa foto: Captură video ] 10:07, aug 14, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Dan Bittman a făcut noi dezvăluiri în ultimul interviu pe care l-a acordat la un post de televiziune. Solistul trupei „Holograf” a fost de la început sceptic în ceea ce privește apariția virusului SARS-CoV-2 și nu s-a sfiit niciodată să spune exact ceea ce crede despre pandemia de coronavirus.

De asemenea, el a criticat în nenumărate rânduri modul în care autoritățile au gestionat această criză epidemiologică.

Totodată, artistul este de părere că lucrurile nu au stat atât de rău precum s-a spus, cel puțin, el spune că cifrele arată că virusul nu a fost chiar atât de periculos, de vreme ce majoritatea oamenilor s-au vindecat și că, de fapt, nu au murit 30 de mii de oameni după infectarea cu coronavirus, ci doar în jur de 300.

„ Pandemia nu poate să existe pe vorbe. Pe cifre, da. Și acestea spun că nu a prea fost. În România, s-au infectat un milion și ceva și s-au vindecat 1,45 milioane. S-au vindecat. Au murit 20-30.000. Din care ne spune ministrul acela fugar că nu prea erau cifrele acelea. Doar 300 din 30.000.

A fost o boală foarte nasoală, care atacă niște lucruri de nu ne-am mai trezit noi acum. Dar prefer să am un tratament. Să știu să mă tratez pentru că iată că vaccinul nu face nimic”, a spus Dan Bittman într-o emisiune TV.

„Pandemia era știută de acum 10 ani”

Dan Bittman susține că această criză epidemiologică a fost planificată de acum un deceniu de specialiști stărini, iar Anthony Fauci, șeful Institutului Național de Boli Infecțioase din Statele Unite, ar fi, de fapt, un pion implicat în această pandemie „programată”.

„Totul are legătură cu totul. Pandemia era știută de acum 10 ani. Noi acum vedem reportaje, filme de atunci. Eu cred că Fauci are nevoie de a treia (doză- n.red.). I-o fac eu cu mâna mea. Îl ai pe Fauci, un idiot, care spune ceva și toată lumea este de acord. Am înțeles că au descoperit și de unde ia banii. Zeci, sute de milioane. Și toată lumea este liniștită”, a mai spus cântărețul.