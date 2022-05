Dan Bordeianu, mai sincer ca niciodată! Ce a făcut pentru a ajunge actor: „Mâine nu știu ce o să fac”

In articol:

Dan Bordeianu se numără printre cei mai iubiți actori ai telenovelelor românești, iar bărbatul a intrat în atenția publicului odată cu rolurile pe care le-a avut în cele mai urmărite seriale din România.

Au trecut mai bine de 15 ani de când actorul s-a retras din lumina reflectoarelor și a dat televiziunea pe lumea teatrului, care îi place la fel de mult.

Deși extrem de discret cu viața sa personală, Dan Bordeianu a povestit foarte puțin și despre familia sa, actorul fiind căsătorit cu partenera sa de viață, Teodora, iar din relația celor doi rezultând o fetiță, Maria, care în prezent are cinci ani.

Dan Bordeianu și-a continuat cariera în teatru

Dan Bordeianu a renunțat la seriale și s-a axat pe teatru. Actorul este destul de discret și în ceea ce privește cariera, asta pentru că nu prea îi place să vorbească despre meseria care l-a făcut celebru.

Mai mult decât atât, Dan Bordeianu a mai povestit că nu a făcut niciun sacrificiu pentru a deveni actor, asta pentru că i-a plăcut foarte tare această meserie și tot ceea a făcut a fost din pasiune.

„Nu îmi place să vorbesc de meseria mea ca fiind o carieră. Este meseria mea, sunt actor. Mâine nu știu ce o să fac. Poate mă apuc de altceva. Nu vorbesc în termeni de carieră. Sacrificiile devin valabile în momentul în care ai ceva de la care să renunți. Eu n-am renunțat la nimic. Am făcut totul cu tot sufletul. Și am avut și norocul să-mi placă și nu consider că am făcut sacrificii”, a povestit Dan Bordeianu, în cadrul unei emisiuni TV.

Bărbatul a mai precizat că nu și-a dorit să se facă actor, însă totul a venit de la sine, asta după ce s-a pregătit de facultate.

„Nu mi-am dorit să fiu actor. M-am trezit să fiu actor. M-am pregătit două săptămâni pentru facultate. Abia după ce am intrat m-am trezit la ce mă înham și încet, încet s-a văzut ceea ce vedeți cu toții', a mai zis Dan Bordeianu.

Actorul s-a căsătorit în secret cu soția sa

În anul 2015, Dan Bordeianu și partenera lui de viață, Teodora, s-au căsătorit în mare secret. Cei doi soți au împreună și o fetiță, Maria, în prezent micuța având cinci ani.

Întreaga familie locuiește în afara Bucureștiului, mai precis, în comuna Brănești, județul Ilfov. Casa în care Dan Bordeianu și membrii familiei sale locuiesc a fost construită de tatăl actorului, acesta refuzând să vândă imobilul, după decesul părintelui său.

„Acolo e casa, acolo locuim. Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând”, a povestit Dan Bordeianu cu ceva timp în urmă.