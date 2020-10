Dan Bursuc e acuzat de o teapa uriasa

Lumea maneliștilor nu este atât de comodă pe cât ar vrea lumea să creadă și, indiferent de cât este de mare considerat un cântăreț din domeniu, problemele apar, mai ales că, de multe ori, ei sunt nevoiți să cânte pentru personaje care mai de care mai... periculoase.

Iar acum, cel luat în vizor este chiar celebrul Dan Bursuc. Iar acuzațiile făcute de David, din Craiova, bănuit a avea legături strânse cu clanul care ”l-a aranjat” pe Anaser Duduianu, un cunoscut și controversat personaj din lumea gri a României, emigrat pentru a avea grijă de ”afacerile” din Statele Unite în zona Californiei, îl fac pe Dan Bursuc să se gândească de două ori dacă va mai merge în SUA, vreodată.

Dan Bursuc e intr-o situatie dificila

”Fac live-ul ăsta special pentru lăutarii de la București. Mulți știu că am făcut o nuntă acum un an de zile și trebuia să vină formația Dan Bursuc împreună cu Cocoș. A trecut un an de zile de la nuntă și încă treburile nu s-au rezolvat așa cum trebuiau să se rezolve. (...) De un an de zile îi caut la telefoane pentru ce s-a întâmplat și cum nu au ajuns la nunta lui fiu-miu. L-am contactat pe domnul Bursuc, de aici, din America, cu promisiunea că ajung aici la nuntă, mai ales că erau mai multe nunți. Vreau să vă spun că la fiecare nuntă a fost momită (antamată, n. red.) cu 25.000 de dolari. Care 25.000 de dolari i-am trimis lui domnul Bursuc acasă și a trecut un an și nu a ajuns nici la nuntă și a trecut un an de zile de când mă rog la ei (să îi dea banii înapoi, n. red.) și domnul Bursuc îmi dă cu 1000 și cu 500, banii mei”, a explicat periculosul personaj stabilit în California.

”E un avertisment”

”E un avertisment și dacă băieții ajung în America îi rog frumos să mă contacteze... Ca să nu ajungem, să fie frumos, să ia legătura cu lumea, să îmi returneze și mie banii. Ei trăiesc cu impresia că dacă sunt în America și nu vreau să îi sun sau să apelez la lume pentru banii ăștia, pentru că dacă vreau să apelez, îmi iau banii, dar nu e vorba, că nu sunt bani mulți... Dar e vorba de prosteală. Vă rog frumos, nu vreau să ne facem neplăceri, asta nu e o amenințare, dar așa frumos cu m-ați făcut, luați legătura cu oamenii și vreau și eu banii înapoi. Ca să fim prieteni...”, a mai spus controversatul personaj stabilit în California, mesajul fiind suficient de clar, probabil, pentru Dan Bursuc.

Mai mult, el a enumerat și alți maneliști care ar fi trebuit să ajungă la nunta fiului său, printre care se numără Marinică Nămol sau Cristi Mega, vedete cărora le sugerează, de asemenea, să își plătească arvuna încasată pentru evenimentul la care nu au mai ajuns.