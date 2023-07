Dan Bursuc nu iartă! Artistul spune totul despre scandalul cu Lele și mărturisește ce l-a supărat: "Am alte pretenții de la acest om"

In articol:

Dan Bursuc este cunoscut pentru talentele pe care le-a descoperit și mai ales pentru cum i-a ajutat pe unii dintre cei mai cunoscuți maneliști ai zilelor noastre.

Artistul a îndrumat nume grele în muzică și mărturisește că unii dintre ei i-au întors și spatele.

Celebrul compozitor are doar cuvinte de laudă pentru Copilul de Aur, însă nu poate spune același lucru despre Lele. Dan Bursuc i-a dezvăluit lui Adiță Voicu cum l-a dezamăgit Lele și explică ce l-a deranjat extrem de tare.

Dan Bursuc nu iartă! Artistul spune că Lele nu i-ar fi mulțumit suficient pentru tot ceea ce ar fi făcut pentru el, iar gesturile pe care le-ar fi făcut de-a lungul timpului ar fi fost o dovadă de lipsă de respect pentru Dan Bursuc.

Dan Bursuc, noi declarații acide la adresa lui Lele

Dan Bursuc a făcut o mică comparație între Copilu de Aur și Lele. Vedeta spune că Lele nu i-ar fi arătat respectul pe care îl merita și de aici ar fi pornit și conflictul. Lele a fost invitat în trecut la Fiță cu Adiță și acolo a făcut mai multe dezvăluiri cu privire la relația dintre el și mentorul său.

"De copilu de Aur sunt foarte mulțumit, ca om. De Lele nu prea sunt mulțumit și am urmărit și emisiunea ta. I-ai pus câteva întrebări și nu a fost atât de deschis față de cum a fost Copilul de Aur, pentru că niciodată nu trebuie să existe acele nostalgii și nu uita de omul care te-a pus unde ți-e ție bine.

Nu mi-a plăcut deloc cum a abordat discuția și a tot ocolit-o, dar nu e problema asta pentru că Dumnezeu trebuie să le vadă. Un om care vrea să facă cu suflet pentru cineva. Dacă acel cineva vrea să mai recunoască sau să aibă bunul simț de a nu uita mânca care te-a hrănit și te-a dus undeva unde astăzi ți-am zis poți să deschizi o ușă, o lumină, ai un trai bun și poți să îți permiți ce vrei. Dacă nu ar fi emisiunile voastre, lumea nu ar avea de unde să știe ce sta în spatele succesului", a explicat Dan Bursuc, la Fiță cu Adiță.

Dan Bursuc [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum l-ar fi dezamăgit Lele pe Dan Bursuc

Dan Bursuc ar fi fost dezamăgit de Lele și de atitudinea pe care acesta a avut-o față de el. Compozitorul mărturisește că l-a ajutat enorm de mult în carieră, l-a trimis la Liceul de Muzică și l-ar fi ajutat cu haine, ținându-l pe lângă tot timpul ca să învețe muzică.

"Eu l-am iubit pe copilul ăsta. Eu l-am dus la Liceul de Muzică. Știi cât avea Lele să povestească?! Putea să povestească jumătate din emisiune despre cum l-am ajutat. Păi pe timpul ăla eu îl îmbrăcam, am vrut să-l pun în cea mai frumoasă lumină, eu plăteam școlile. El stătea toată ziua cu mine să cunoască muzica. Sunt supărat într-un fel sau altul pe acest copil pentru că nu e un om care să recunoască în mod extrem.

În ultimele luni eu nu am vrut să mai discut cu el și cred că de asta nici nu a vrut să vorbească foarte mult despre Dan Bursuc în emisiunea ta, cunoscând greșelile pe care le are față de mine. Am alte pretenții la acest om, și el nu dă dovadă de respect față de ele", a mărturisit Dan Bursuc.

Dan Bursuc și Adiță Voicu [Sursa foto: Captură YouTube]

Dan Bursuc îl laudă pe Copilul de Aur

La polul opus, din declarațiile pe care le-a făcut Dan Bursuc la Fiță cu Adiță, se pare că situația nu a stat la fel pentru Copilul de Aur. Dan Bursuc spune că ei vorbesc extrem de des și ori de câte ori are o problemă artistul, îl consultă și vrea să îi afle părerea.

"Copilul de Aur e copilul meu de suflet. Și în ziua de astăzi există acea rușine și acel respect și se consultă cu mine în orice problemă. Oamenii ăștia intră la sufletul meu", a precizat el.

Întrebat de Adiță Voicu dacă atitudinea pe care el a avut-o față de copiii de suflet ar fi contat la aceste conflicte, Dan Bursuc a fost extrem de sincer.

"Probabil atitudinea mea, severitatea mea, au contat extrem de mult. Eu sunt o persoană care vrea să facă treabă, eu vreau să te formez.(...) Mie nu îmi plac glumele, știu când vin glumele că nu suntem roboți, dar ele vin odată cu succesul. În baza rezultatelor pe care le ai, mai facem o glumă, dar trebuie să facem treabă", a mai explicat Dan Bursuc, la Fiță cu Adiță.

