Dan Cruceru a fugit la Istanbul! Și-a dus soția și fiica într-o mini vacanță!

Dan Cruceru, împreună cu soția și fiica, în Istanbul

Muncește mult și a avut fler în afaceri atunci când și-a deschis cel mai tare showroom cu produse premium pentru copii, mai precis TaticoolShop. Nu s-a plâns pe timp de pandemie, căci i-a mers bine însă a simțit nevoia unei scurte pauze în care să-și încarce puțin bateriile și să mai schimbe câteva zile peisajul. Așa a ajuns în Turcia într-o mini vacanță cu familia, mai exact cu fetele sale, soția Cristina și fiica- Sophia. S-au distrat, au mâncat pe săturate, au îmbinat utilul cu plăcutul și cu plimbările dar și cu shoppingul. Dan Cruceru – Taticool este gata oricând să repete experiența de la Istanbul.

“După un an cu restricții, cu puține vacanțe și acelea pe lângă casă, Cristina m-a somat că, în vacanța copiilor de la sfârșitul lui octombrie, să fugim undeva. Fără bebe, doar cu Sophia. Dar și în condiții de siguranță, fără avion, fără să facem 10 teste sau carantină la întoarcerea în țară. Așa că am rezervat cazare pe malul Bosforului și, mai entuziasmați ca oricând, ne-am urcat în mașină. După nouă ore, eram la Istanbul. Am fost prima oară împreună în Istanbul. Fiecare, separat, am fost în delegații, dar împreună niciodată. În plus, era prima oară și pentru Sophia. Așa că totul trebuia să fie memorabil. Și a fost pentru că am rămas cu o senzație foarte plăcută și ne dorim să revenim la Istanbul”, a povestit Dan Cruceru despre această experiență.

“Am vizitat superbul Palat Dolmabahce, am făcut o croazieră pe Bosfor, am admirat din exterior Moscheea Albastră și Catedrala/Moscheea Sfânta Sofia, am făcut și câteva cumpărături. Am evitat locurile aglomerate. Nu am fost în Bazar, în Piața Taksim, la hamam sau în alte locuri care erau aglomerate. Deși toată lumea purta mască, acolo am încercat să ne păstrăm la distanță și în siguranță. Ne-a plăcut însă mâncare, foarte bună. Am mâncat de la cartofi copți cu de toate, la pește și fructe de mare și până la vafe cu ciocolată și fructe”, a mai adăugat prezentatorul “Survivor România” de la Kanal D.

Dam Cruceru, în vacanța din Istanbul

Aventura familiei Cruceru în Istanbul, prezentată în viitorul vlog al prezentatorului tv

Fiica lui Taticool a profitat din plin de vacanță la Istanbul așa că a scris și o carte despre asta, rezolvand cu această ocazie și tema de la școală în care trebuia să facă un proiect de acest gen.

“Dacă a fost Sophia impresionată? A fost. A scris și o carte despre asta. De fapt avea un proiect școlar de vacanță, să scrie o carte și s-a inspirat din vizita La Palatul Sultanilor (Palat Dolmabahce). Așa a apărut cartea cu o poveste - "Aventurile Anei în țara lui Sultan”. Cu excepția drumului, care i s-a părut cam lung, totul a fost o experiență grozavă. Am făcut și un vlog, trebuie să îmi fac timp să-l montez”, a dat din casă Cruceru, căruia i-a prins de minune aerul turcesc, mai ales având în vedere faptul că acum este o perioadă pentru economia turcă ce permite turiștilor să cheltuiască rezonabil.