Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România 2020, a reprezentat unul dintre cele mai importante personaje din show-ul de supraviețuire. Prezență importantă, voce frumoasă și îndrăgită atât de public, cât și de concurenți, omul de media a câștigat respectul tuturor în cele aproape cinci luni de emisiuni live.

Poate părea surprinzător pentru mulți, dar, la fel ca și concurenții pe traseu sau în tabără, și Dan Cruceru a trecut în Republica Dominicană prin grele încercări. În prima lună de pildă, el a fost infectat cu virusul Dengue, un virus care se poate transmite prin înțepături de țânțari.

”A fost cel mai mare proiect pentru mine, dar și cel mai greu. Când am venit în emisiune, în prima lună, am avut Dengue, m-a pișcat un țânțar care avea acest virus. Am avut noroc de o echipă de medici foarte bună, care m-a pus pe picioare câteva zile”, a declarat prezentatorul emisiunii, care a mai dat și din casă, dezvăluind lucruri neștiute despre el și adaptarea sa în Republica Dominicană dincolo de micul ecran. „Până m-am adaptat la această țară am slăbit vreo șapte kilograme. Pe traseu m-am confruntat cu aceleași condiții meteo ca și voi. M-a ars soarele, am schimbat pielea de cinci ori... Cireașa de pe tort, doar mie mi s-a întâmplat: vocea. Mi-am pierdut-o de zeci de ori. Mi-a fost foarte greu, dar în același timp mi-a plăcut enorm”, a mai mărturisit prezentatorul show-lui Survivor România.

Mai mult, Dan Cruceru a dezvăluit cine l-a ”botezat„ la Survivor România, spunându-i deja celebrul ”Domnul Dan” ! În premieră pentru WOWbiz.ro, prezentatorul a relatat cum au stat lucrurile de fapt în Republica Dominicană. ”M-am ales și eu cu o poreclă după acest sezon. Cea care mi-a spus așa a fost Emy Alupei. Inițial, nu mi-a plăcut, mi-am zis...mamă ce bătrân mă face. Pe de altă parte, mi-am dat seama pe parcurs că apelativul acesta era pornit dintr-o formă de respect pe care ea mi l-a arătat și pe care după aceea au îmbrățișat-o și alți colegi, spunând-o cu același respect. Acesta este lucru pe care mi l-am dorit foarte mult în relația cu cei 29 de concurenți care au trecut prin Survivor, să înțeleagă că eu nu sunt nici de partea unuia, nici de partea celuilalt, eu sunt arbitru acolo și trebuie să existe un respect între noi atâta timp cât eu îi respectam și empatizam cu suferința lor, dar niciodată nu am făcut diferențe între ei. Au înțeles lucrul acesta. Și iată, ușor, ușor, am ajuns la final și pot spune că acolo am fost înconjurat numai de oameni puternici și frumoși din toate punctele de vedere”, a declarat Dan Cruceru la ”Ștafeta mixtă”.