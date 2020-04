In articol:

Cristina, soția lui Dan Cruceru, și-a aniversat duminică ziua de naștere. Deși a fost departe de ea, în această zi important, Dan Cruceru i-a transmis acesteia un mesaj de iubire pe pagina lui de socializare, unde a postat și ultima poză pe care au făcut-o împreună, înainte ca el să plece în Republica Dominicană.

”Ultima poză făcută împreună. Au trecut trei luni de atunci. Eu am plecat să-mi împlinesc visul, iar ea a rămas acasă cu copiii. M-a susținut ca nimeni altul în decizia asta. Cu toate imperfecțiunile ei, reușește de 13 ani să fie perfectă pentru mine. Să-mi sufle în aripi, să mă ridice, mă face să mă simt cel mai puternic bărbat și tată din lume. La mulți ani, draga mea! Când nu vom mai avea restricții, când totul va reveni la normal, promit să facem cea mai tare petrecere de ziua ta! Momentan, ciocnim un pahar de șampanie online! La mulți ani, Cristina! Iubita mea, soția mea, mama copiilor mei!”, este mesajul lui Dan Cruceru de ziua soției sale.

Cine este Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România

Simpaticul prezentator de la Survivor România este căsătorit cu Cristina Pocora, cu care are și doi copii: o fetiță și un băiețel. Dan Cruceru a cunoscut-o pe soția lui, Cristina, pe vremea când lucra ca reporter, iar domeniul lui de activitate era politica.

"Eram jurnalist in zona politicului si ne intersectam ocazional. In vara lui 2007, intr-o deplasare mai relaxata la mare, am reusit sa stam mai mult de vorba si sa ne dam seama ca ne completam. De abia prin toamna, insa, am reusit sa pun la punct un plan de a o convinge sa accepte o invitatie din partea mea la o cafea. A acceptat si, de atunci, n-a mai scapat de mine. Numai 38ca acum facem cu schimbul in privinta invitatiei la cafea", declara Dan Cruceru (38 de ani) într-un interviu pentru ziare.com. Nunta au făcut-o în 2009, în Spania, la Sevilla.

Dan Cruceru și soția lui, Cristina, au doi copii. Sophia Maria are 8 ani, iar frățiorul ei a venit pe lume în decembrie 2018.

„După 18 săptămâni în care am ţinut totul ascuns, a venit momentul să spunem. Aşteptăm al doilea copil. Eu am ştiut că ea este gravidă înaintea ei. A făcut un gest pe care de obicei nu îl face. Între noi doi... ne uitam la un film şi m-a pupat din senin. Şi eu i-am spus: 'du-te să îţi iei un test de sarcină că eşti gravidă'. Au trecut atâtea săptămâni şi am ţinut totul pentru noi”, spunea Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România, când a dat vestea că va deveni tătic pentru a doua oară.