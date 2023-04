Dan Diaconescu, filmat și șantajat de minorele pentru care i se aduc acuzații?! Detalii noi în cazul jurnalistului

In articol:

Ieri, 6 aprilie, autoritățile de la Investigații Criminale au mers la vila lui Dan Diaconescu, acolo unde au făcut percheziții, ulterior bărbatul fiind săltat de mascați și condus direct la Constanța, acolo unde a fost audiat. Din primele informații privind cazul său, jurnalistul ar fi acuzat că a întreținut relații intime cu două minore, care ar fi și gemene, în perioada 2020-2021.

Totuși, acum apar noi detalii în cazul lui Diaconescu. Jurnalistul spune că ar fi fost filmat de cele două fete, care la vremea respectivă erau minore, tocmai pentru ca acestea să-l șantajeze, amenințându-l în repetate rânduri că vor face publice înregistrările. De asemenea, jurnalistul ar fi apelat la serviciile tinerelor contra cost, iar bărbatul ar fi ajuns să le cunoască pe cele două prin intermediul unui proxenet.

Ce spune avocatul lui Dan Diaconescu

Avocatul lui Dan Diaconescu a ajuns rapid la vila jurnalistului, la scurt timp după ce oamenii legii s-au prezentat la locuința vedetei. Reprezentatul bărbatului a făcut și o serie de declarații, spunând că este exclus ca Diaconescu să fie vinovat în acest caz.

De asemenea, avocatul a mai precizat că la percheziții nu s-au găsit dovezi ce ar putea să-l pună în dificultate pe Dan Diaconescu.

„Am aflat mai mult din presă, Dan Diaconescu în acest moment are calitate de suspect, urmează să se deplaseze la Constanța, pentru a-i fi aduse la cunoștință acuzațiile.

Totuși, rugămintea noastră este să nu confundați obiectul unui dosar, din care se pot face cercetări cu privire la multiple infracțiuni cu acuzațiile aduse unei persoane specifice.(...) În niciun caz chestiuni legate de pornografie infantilă, ce am observat în presă.(...) Evident că am vorbit, am întrebat și a zis că nici vorbă de așa ceva, urmează să ne lămurim, să vedem. Noi avem toată deschiderea ca în cel mai scurt timp să lămurim toată această poveste.

Optica parchetului este clară, în momentul în care ancheta este făcută de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, evident, că acele acte materiale s-au săvârșit pe raza acestui municipiu. (...)”, a declarat avocatul lui Dan Diaconescu.

Vila lui Dan Diaconescu [Sursa foto: WOWbiz.ro]