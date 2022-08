In articol:

Dan Negru are un hobby pe care îl au foarte puține vedete de la noi din țară. Vezi ce face vedeta Kanal D când nu este pe platoul de filmare, dar și ce alte hobby-uri au vedetele din România!

Dan Negru are un hobby neobișnuit pentru un om de televiziune

Dan Negru este unul dintre cei mai urmăriți și iubiți oameni de televiziune din România. Vedeta Kanal D se bucură de aprecierea a milioane de oameni și postează zilnic în mediul online mesaje de suflet și pline de înțelepciune.

Astfel, toată lumea îl știe pe Dan Negru drept o vedetă TV care face atmosferă și știe cum să comunice cu publicul și telespectatorii, însă puțini știu de pasiunea prezentatorului „Jocul cuvintelor”, anume grădinăritul. Hobby-ul lui Dan Negru este cu și despre roșii. De altfel, vedeta se consideră expert în roșii:

„Da, îmi place grădinăritul. Sunt expert în roșii. Știu cel mai bine să pun roșii. Trebuie să le copilești, să le uzi într-un anumit fel. Mă pricep la asta. E mult și e greu de muncit pământul, chiar dacă acum totul e mecanizat. Nu poți pune aceeași cultură în ani la rândul. Dar e o treabă care știi sigur că vă rămâne. Eu sper să am cui să las mai departe această pasiune și chiar dacă ai mei copii nu vor, o să îi oblig, glumește Dan Negru. Nici eu la 20 de ani nu aveam nicio treabă. Însă acum îmi e tare drag și mă întorc”, a declarat prezentatorul quiz show-ului pentru kanald.ro.

Dan Negru are un hobby neobișnuit pentru un om de televiziune. Ce face vedeta Kanal D când nu este pe platoul de filmare [Sursa foto: Facebook Dan Negru]

Ce alte hobby-uri au vedetele din România

Vedetele din România au diverse hobby-uri și plăceri. Unele mai des întâlnite, iar altele mai rar întâlnite. De exemplu, Theo Rose are o pasiune pentru actorie și dans. Cântăreața a declarat în urmă cu ceva vreme pentru viva.ro că își dorește să aprofundeze aceste domenii: „Ador actoria și unul dintre obiectivele mele de viitor e să readuc tineretul în teatrele din România. Îmi place să dansez și mi-am propus ca show-urile mele să fie complexe de acum înainte.”

Totodată, Andreea Marin este atrasă de artă și nu numai. Astfel, prezentatoarea TV și-a făcut o pasiune și un hobby din recondiționarea și decorarea obiectelor din casă: „Știți de ani buni că sunt pasionată de designul de interior, că sunt adepta confecționării propriilor obiecte în casă, în grădină, în loc să cheltuim excesiv pe aceleași lucruri doar din comoditate. În plus, e atât de frumos să le dai o notă personală! Iubesc recondiționarea obiectelor peste care a trecut timpul și totuși pot căpăta o nouă față și o nouă utilitate, îmi plac frumosul și utilul într-o îmbrățișare ingenioasă în casele noastre, creând acel sentiment de acasă.”, a scris Andreea Marin pe conturile de socializare, potrivit impact.ro.

Actrița Tania Popa a dezvoltat o pasiune pentru croitorie încă din copilărie, după cum ea însăși a mărturisit. Astfel, pe lângă teatru, Tania Popa își ocupă timpul și cu confecționatul de haine: „Din clasa a cincea, a fost dragostea vieții mele. M-am îndrăgostit, pur și simplu, la ora de atelier. În prima zi când m-am dus, când am văzut despre ce este vorba, m-am îndrăgostit iremediabil de confecționarea hainelor. Am mașini de cusut, am atelier în toată regula, am manechine, am tot, am tone de materiale, de bijuterii, de paiete, de pietre.”, au fost cuvintele actriței potrivit libertatea.ro.