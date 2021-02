Dan Negru, declarații despre pensia lui Alexandru Arșinel! Prezentatorul TV a sărit în apărarea sa, după ce a fost criticat

In articol:

De-a lungul timpului, Alexandru Arșinel este ținta unor răutăți din partea oamenilor. Mai exact, majoritatea persoanelor sunt de părere că statul i-ar oferi mai mulți bani decât ar merita. În cadrul unui interviu, maestrul a susținut că a muncit extrem de mult pentru fiecare leu pe care îl primește acum de la stat.

Ce pensie are Alexandru Arșinel

În prezent, Alexandru Arșinel primește 33.720 de lei indemnizație de revoluționar, 58.116 ca pensie. Mai mult, pentru faptul că este manager la Teatrul de revistă, acesta primește 90.733 de lei.

„Este o pensie pe care am obținut-o muncind. Există o indemnizație de merit pe care o dă Ministerul Culturii și eu am o obținut-o. Toate încasările mele sunt justificate oficial. Ele s-au adunat și consider că le merit. Am 82 de ani și în acești ani am obținut o indemnizaație de merit și o pensie care se situează la un anumit nivel.

Eu sunt trecut la pensie cu vreo 70 și ceva de ani de muncă, 20 de ani am fost director și 60 de ani am fost actor, am făcut turnee în toată lumea. Eu cred că ar trebui chiar să fiu felicitat. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”, a spus Alexandru Arșinel.

Dan Negru a sărit în apărarea actorului

Deși este criticat de foarte mulți oameni, actorul are și persoane care sunt alături de el,

iar unul din ei este Dan Negru , Prezentatorul TV a sărit în apărarea actorului. Potrivit spuselor sale, există oameni care au sume mari față de efortul pe care l-a depus Alexandru Arșinel.

„Un fost procuror comunist are 78 mii de lei pensie. Gh. Bălăşoiu îl cheamă. Arşinel are 8 mii de lei şi Google e ticsit azi de ştiri despre "Arşinel, pensionar de lux". Familia mea a contribuit la pensia lui Arşinel: tata şi mama se amuzau la scheciurile cu Stela. Eram mic atunci. M-au amuzat şi pe mine când am crescut. Copiii mei îi ştiu vocea lui Baloo din "Cartea Junglei". Trei generaţii care au contribuit de bună voie la ăia 8 mii a lui Arşinel. N-o fi deajuns? Pentru ăia 78 mii ai securistului, n-am vrut să cotizez”, a spus Dan Negru.