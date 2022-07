Dan Negru, detalii în premieră din culisele emisiunii „Tu urmezi”: „Sunt așteptați oameni din toate categoriile, de peste tot” | EXCLUSIV

In articol:

Succesul show-ului „Jocul cuvintelor” i-a convins pe Dan Negru și Kanal D că există un public numeros care caută emisiunile de cultură generală, în cea mai mare parte absente, în ultimii ani, din showbiz-ul românesc.

Dan Negru: „La „Tu urmezi”, sunt așteptați oameni din toate categoriile, de peste tot.”

În toamnă, Dan Negru le va aduce celor de acasă încă un format de succes, „Tu urmezi”, care promite și mai mult suspans.

„Tu urmezi” va fi unicul show din România în care concurenții vor sta la coadă ca să arate ce știu și să treacă de provocările și întrebările de cultură generală pe care Dan Negru le are „la sertar”.

„La italieni îi zice „Avanti un altro” El se difuzează în mai multe țări. E un quiz cu de toate. E un game quiz, mai degrabă. Asta nu înseamnă că jocul cuvintelor intră în pauză. Nu! Jocul cuvintelor are drumul lui. Dar venim și cu un alt show, „Tu urmezi”, care are de toate. Are game-uri, are întrebări de cultură generală, are premii mari, are de toate!”,

a dezvăluit Dan Negru în interviul acordat canalului WOWnews.

Noul show prezentat de Dan Negru este adaptat după un format internațional care, după prima difuzare din Italia, în 2013, a prin și la publicul din Spania, Ungaria, Polonia, Brazilia, Canada și Albania.

„Când ratezi, vine altul. Concurentul nu trebuie să aibă calități diferite față de „Jocul cuvintelor”. La „Jocul cuvintelor”, la „Tu urmezi”, sunt așteptați oameni din toate categoriile, de peste tot. Nu trebuie să fie diferit. Nu e un public diferit”,

a mai spus Dan Negru.

Dan Negru: „Când aduci quiz-ul pe o piață de TV care nu e obișnuită cu quiz-ul e ca și când ai aduce legume la o măcelărie.”

„Jocul cuvintelor” înseamnă marele pariu al lui Dan Negru cu televiziunea din România și, după cum audiențele au demonstrat-o, l-a câștigat cu brio. „Tu urmezi” nu va face decât să introducă mai multă acțiune în quiz show-ul tradițional.

„Trebuie să ai curaj să încerci să aduci cultură generală pe o piață de TV unde ea nu prea există. Vorbeam despre asta și cu colegii mei de la Kanal D când nu eram colegi și încă discutam. Și atunci povesteam că e ca și când ai aduce legume la o măcelărie. Așa e când aduci quiz-ul pe o piață de TV care nu e obișnuită cu quiz-ul.(...) Mă bucur că a avut curajul Kanal D să vină cu zona asta de show-uri pentru un tip smart. Ăsta este publicul după care râvnește orice publicitar, orice PR, orice piață de publicitate. Oamenii care au puterea să gândescă și să ducă lumea înainte”, a recunoscut Dan Negru în interviul exclusiv pentru WOWnews.

Deși urmărește pe cât de mult se poate toate posturile mari din România și din afară, pentru a studia cele mai bune formate, Dan Negru mărturisește că nu suportă să facă 1 la 1 ceea ce au făcut alții înainte, ci preferă să-și pună amprenta personală.

„E mișto să fii deschizător de drumuri! Mie mi-au plăcut dintotdeauna oamenii ăștia care au deschis drumuri. Nu-mi plac copy/paste-urile!”, a adăugat Dan Negru.

Cei care vor să se înscrie la casting-ul pentru emisiunea „Tu urmezi” o pot face pe pagina casting.kanald.ro.