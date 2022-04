Dan Negru, după ce Jador nu a fost lăsat să cânte în orașul lui natal: „L-au interzis în Timișoara. E scandal mare la mine acasă”

In articol:

Jador trebuia să ucre pe scena Filarmonicii din Timișoara, ba chiar biletele la concertul său de manele s-au vândut ca pâinea caldă, însă autoritățile timișorene au anunțat că acesta nu avea contract pentru spațiul unde voia să cânte. Incidentul

a iscat un adevărat scadal în Timișoara, iar Jador a promis că nu va mai pune niciodată piciorul în acest oraș, iar de cântat nici nu se mai pune problema.

Cazul a ajuns și la urechile lui Dan Negru, care în ultima ediție a emisiunii prezentate de Teo Show a rugat-o pe aceasta să-l întrepe pe Jador ce s-a întâmplat. Mai mult, renumitul prezentator TV spune că în orașul său natal multp lume a luat foc, după ce au aflat că Jador ar fi cântat manele pe scena Filarmonicii.

„Teo, să îl întrebi (n. red. pe Jador), știu că l-au interzis în Timișoara, e scandal mare la mine acasă. Am văzut că toate ziarele sunt ticsite de concertul lui Jador din Timișoara, care trebuia să fie săptămâna viitoare. La mine în Timișoara sunt flăcări acolo”, a declarat Dan Negru, la Teo Show.

Jador, supărat foc și pară: „În Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo”

Jador a avut un mesaj dur pentru autoritățile din Timișoara, dar și pentru toți ceilalți care s-au opus să urce pe scena Filarmonicii din oraș. Artistul s-a arătat dezamăgit de atitudinea oamenilor și a transmis că de simte discriminat.

„Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni… da, sunt ţigan…şi mă bucur că sunt… am făcut o facultate, domnul primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador…

Sper ca oamenii din Timişoara care discriminează ţiganii sau un gen muzical… nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal, needucaţia mea, poate am părut prea negru şi îi deranjează, pentru că muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, greşeli gramaticale, ritmul vă deranjează? (…)

Nu poate să îmi ia cineva dreptul la a cânta, dacă se lua de mine că sunt ţigan nu mă deranja. Sunt ţigan, ăsta sunt eu. Dar eu am fost la şcoală, domnul primar. Faceţi Timişoara de râs. Nu voi mai veni să cânt la Timişoara deoarece am înţeles că oamenii de acolo au fost foarte scârbiţi că eu aş veni să cânt la Filarmonică“, a spus Jador într-un mesaj video.

Primarul Timișoarei: „ Poate şi eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Naţională”

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a făcut lumină în acest caz și a dezvăluit motivul pentru care Jador nu a urcat, de fapt, pe secna Filarmonicii. Mai mult, el spune că artistul nu are de ce să se simtă discriminat, căci motivul interdicției nu a fost nicidecum unul luat pe motive de genul acesta, ci la mijloc a fost cu totul altceva.

„Filarmonica Banatul, deşi în subordinea Consiliului Local Timişoara, are personalitate juridică proprie şi directorul este perfect capabil să ia decizii. Din câte am înţeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spaţiu pentru care nu avea contract.

Poate şi eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo şi să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil“, a transmis Dominic Fritz.