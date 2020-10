Dan Negru [Sursa foto: Facebook]

Dan Negru este unul dintre cei mai iubiți oameni de televiziune. Prezentatorul TV este cunoscut pentru stilul său hazliu de a-și desfășura emisiunile. Celebrul moderator a făcut o postare incredibilă, cu o situație de-a râsul-plânsul legată de turismul românesc. Nu este prima dată când Dan Negru face haz de necaz de ofertele din turismul românesc în comparație cu turismul din alte țări străine. În plină pandemie de coronavirus, românii stau cam prost cu variantele de vacanțe, aceștia alegând mai mult plimbările prin țară, deși este mult mai scump decât în străinătate.

Dan Negru, postare extrem de amuzantă

Celebrul moderator a făcut o postare foarte amuzantă, dar adevărată pe rețelele de socializare legată de turismul românesc și de ofertele pe care românii le fac. Este de precizat faptul că se poate observa foarte clar diferențele de preț din turismul nostru, comparat cu cel din străinătate.

Veteranul Revelioanelor a postat câteva fotografii de pe Booking, arătând astfel oamenilor cât costă o vacanță în Poiana Brașov și în Brașov. Acesta ține să le arate românilor că turismul din România este mult mai scump decât în locațiile de lux din străinătate.

„Turismul românesc îmi face concurență de Revelion ? Am găsit „chilipiruri” la Poiana Brașov din 30 dec până in 3 Ianuarie: 1 apartament , 2 dormitoare pentru 2 adulți : 6162 euro cu reducere de la 7246 euro ! Și grăbiti-vă, se dă! Booking zice că a mai rămas doar o cameră! 6126 de euro in 4 zile însemnă vreo 64 euro/oră. Am găsit și o garsonieră in centrul orașului Lupeni, ăla care avea minerit cândva. 3000 euro e garsoniera acolo. Jumate din prețul sejurului din Poiană ! Dormi două nopți in Poiană sau îți cumperi o casă in Lupeni. Ca despre asta e România: despre amărâții din Lupeni și despre barosanii din Poiana Brașov” a scris Dan Negru, pe rețeaua de socializare.