Dan Negru îi provoacă pe români la “Jocul cuvintelor”! Atractiv tocmai prin simplitatea sa, acest format antrenează mintea și spontaneitatea

Kanal D ii provoaca pe romani la cel mai usor de inteles quiz show din istoria televiziunii, “Jocul cuvintelor”! Dan Negru, charismaticul maestru de ceremonii al emisiunii, ii invita pe telespectatori sa isi exerseze mintea in cea mai frumoasa joaca, atractiva tocmai prin simplitatea ei. Nicicand

nu a fost mai usor si mai placut sa iti antrenezi mintea, in compania unuia dintre cei mai iubiti oameni de televiziune din Romania.

Formatul original al emisiunii este unul international, “Think”, si a fost produs in Turcia. A fost difuzat in tari precum Polonia si Slovenia, iar acum a venit randul romanilor sa se bucure de un concurs foarte accesibil si antrenant, pentru toata familia.

Fiecare editie a emisiunii „Jocul cuvintelor” va aduce in "ring" concurenti dornici sa-si testeze aptitudinile, sa-si infranga emotiile si, cel mai important, sa ghiceasca acele cuvinte corecte, in urma definitiilor oferite de Dan Negru. Fiecare dintre concurenti va avea un timp limita la dispozitie pentru a oferi solutia, iar cuvintele identificate corect vor atrage importante premii in bani.

Atat concurentii acestui quiz show, cat si telespectatorii, din confortul din fata micului ecran, se pot lansa in „Jocul cuvintelor”.

Un vocabular exersat, proprietatea termenilor si usurinta de a face conexiuni corecte sunt acele ingrediente care ofera oricui sansa gasirii cuvantului potrivit. Pentru ca Dan Negru da definitia, iar concurentii gasesc solutia!

Dan Negru

Dan Negru: "Pentru o minte sanatoasa, va recomand sa consumati Jocul cuvintelor"

Publicul a fost deja antrenat in aflarea numelui emisiunii, printr-o provocare lansata de Dan Negru atat pe micul ecran, cat si in mediul online, pe pagina de Instagram @kanaldromania. Doua definitii i-au condus pe cei mai multi dintre urmaritorii Kanal D si ai proprietatilor oficiale ale statiei catre solutia corecta, “Jocul cuvintelor”, acestia afland astfel numele show-ului atat de asteptat.

“ Aducerea in grila Kanal D a emisiunii <Jocul cuvintelor> e o decizie curajoasa pentru ca jocurile care antreneaza mintea au cam fost neglijate de televiziuni. Noi nu doar ca-i aratam pe oamenii isteti, dar ii si premiem. Pentru o minte sanatoasa, va recomand sa consumati <Jocul cuvintelor>”, a spus Dan Negru.

Castingul pentru “Jocul cuvintelor” continua, si toti cei care isi doresc sa participe le la concursul televizat, in competitia mintii, pot intra pe https://casting.kanald.ro pentru a face primul pas intr-o calatorie ce combina spiritul ludic şi inteligenta cu frumusetea spectacolului de televiziune. Emisiunea “Jocul cuvintelor” se va difuza, in curand, la Kanal D! Vom reveni cu mai multe informatii despre mecanismul jocului pe proprietatile oficiale ale Kanal D si prin intermediul comunicatelor de presa.