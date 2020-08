Dan Negru, în doliu! A murit un important om de televiziune

In articol:

Dan Negru a anunțat pe pagina sa de Facebook moartea lui Peter Marschall, omul de televiziune avea doar 47 de ani. Conform lui Dan Negru, acesta a avut cancer.

”A murit Peter Marschall, unul dintre pionierii industriei tv de la noi.

Am construit împreună cu compania lui, "Paprika Entertainment" , showul " Te pui cu Blondele", cel mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România și printre cele mai profitabile-financiar show-uri tv difuzate vreodată in România.

"Schimb de mame", "Cireașa de pe tort", "Mondenii", "Rătăciți in Panama" sunt câteva formate pe care le-a adus in România dar Peter a construit televiziune in multe alte țări europene, Ungaria, Germania, Cehia, Bulgaria. Avea 47 de ani...”, este mesajul postat de Dan Negru pe Facebook.

De altfel, presa maghiară care a făcut anunțul morții lui Peter Marschall (47 de ani) scrie că omul de televiziune suferea de o boală extrem de agresivă, din cauza căreia medicii fuseseră nevoiți să-i amputeze și un braț. Pe pagina sa de Facebook, Peter Marschall apare în câteva imagini pe patul de spital, alături de soția sa. Peter Marschall era căsătorit și avea 5 copii.