Cunoscut pentru participarea lui la Masterchef, unde a făcut senzație, Ramon Chicireanu a fost concurrent și la alte emisiuni. Dan Negru și-a amintit de el, după ce a aflat că acesta a murit la doar 37 de ani. Ramon Chicireanu și soția au fost concurenți la emisiunea ”Ghicește vârsta” prezentată de Dan Negru.

Iată și mesajul lui Dan Negru, după aflarea veștii că Ramon Chicireanu a murit:

”Aflu că a murit un concurent celebru al unor show-uri tv, Ramon. Am filmat și eu cu el...

La 37 de ani și l-a doborât boala care ucide peste 1,7 milioane de europeni pe an: cancerul.

Peste 50 mii de români mor anual de cancer! 20 milioane au fost depistați anul trecut in toată lumea și peste 10 milioane mor in fiecare an! Cancerul e fără breaking news! Doar uneori, când moare vreunul cunoscut”, a scris Dan Negru pe pagina lui de socializare.

Ramon Chicireanu de la Masterchef avea cancer limfatic

Ramon Chicireanu a fost diagnosticat în urmă cu doi ani cu cancer limfatic, iar în 2018 a fost operat în Germania. Din păcate, boala a recidivat agresiv, iar Ramon Chicireanu începuse un nou tratament costisitor pentru care avea nevoie de ajutor financiar. Din păcate, luni dimineață, a fost făcut anunțul cutremurător – Ramon Chicirenau a murit! Bărbatul era căsătorit și avea trei copii.