Dan Negru, mesaj de dor pentru regretatul Adi Bărar: „Să ai lumină acolo unde ești”. Ce lecție de viață i-a oferit liderul trupei Cargo prezentatorului

Dan Negru și-a făcut o carieră în televiziune, având în spate multe show-uri de succes, dar și întâlniri memorabile cu mari vedete ale României.

Trăgând linie, după zeci de ani de presă, Negru poate spune că a legat prietenii cu cele mai sonore nume din România, pe care astăzi, din păcate, pe multe dintre ele, țara le-a pierdut.

Adi Bărar a lăsat un gol în sufletul lui Dan Negru

Asta se întâmplă și în cazul relației de prietenie pe care prezentatorul emisiunii ”Jocul cuvintelor” a avut-o ani la rând cu Adrian Bărar.

Celebritatea i-a unit și după mai bine de trei decenii, liderul trupei Cargo avea să-l lase pe Dan Negru cu o lecție importantă de viață.

Pentru că nu prezintă doar emisiuni, ci și evenimente publice, recent, Dan Negru a ajuns pe aceeași scenă cu băieții de la Cargo, pentru prima dată fără a-l avea aproape și pe bunul său prieten.

Cu această ocazie, vedeta și-a amintit cum a început relația lui cu celebra trupă, dar i-a trimis lui Adi și un gând bun, prin care să-l facă mândru de evoluția trupei pe

care el a închegat-o.

”Adi, poate ajunge la tine "scrisoarea" mea. Azi ți-am prezentat băieții, Cargo, prima dată fără tine. După 31 de ani. Mai știi in '91 când Petea Umanschi mi-a spus să nu va încurc cu "Autostop" în prezentare? Și pănă la urmă tot am gafat. Așa am început! După 31 de ani, azi a fost prima data când nu mai erai pe scenă. Băieții sunt bine! Public full. Motoare turate!”, a scris Dan Negru pe Facebook.

După moartea fulgerătoare a artistului, răpus în 2021 de COVID-19, Dan Negru spune că, în mod indirect, Adi l-a învățat cea mai dură și importantă lecție de viață.

Dan Negru, mesaj de dor pentru regretatul Adi Bărar [Sursa foto: Facebook]

Prezentatorul, cu dor în suflet, spune că bunul lui amic l-a făcut să înțeleagă că viața se rezumă doar la ziua de azi, căci viitorul nu e sigur și poate fi destul de scurt.

”Să ai lumină acolo unde ești, Adi. Moartea e grea doar pentru o viața netrăită. PS- să nu uit. Azi mi-a fost dor de gluma ta cu "Negrule, mai bine haimana decât..." Știu, găseai tu una nouă cu Suleyman. PPS- Adi, mulțam de spoiler: la final se moare... Am învățat că orice ai vrea să faci, fă-o acum. Nu sunt prea multe zilele de mâine… Al tău, Blackie...”, a mai scris prezentatorul.