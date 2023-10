Dan Negru, mesaj public la un an de la moartea lui Alexandru Arșinel! Prezentatorul a povestit cum a decurs ultima lor conversație: „L-am mințit atunci”

In articol:

Pe 29 septembrie s-a împlinit un an de când Alexandru Arșinel s-a stins din viață. Moartea maestrului a lăsat un mare gol în rândul familiei, dar și în rândul celor care l-a cunoscut și l-au îndrăgit.

Dan Negru, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Alexandru Arșinel

Printre aceste persoane se află și Dan Negru care a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant cu această ocazie.

Alexandru Arșinel a fost unul dintre cei mai consacrați actori din industria românească și a fost îndrăgit de toți cei care i-au văzut măcar o dată una dintre reprezentații. Maestrul s-a stins din viață anul trecut, pe 29 septembrie, la vârsta de 83 de ani, după mai multe luni în care s-a luptat cu boala. Moartea lui a lăsat multe goluri în suflete românilor, dar mai ales în sufletele celor care l-au cunoscut și iubit. Dintre aceștia face parte și Dan Negru. Prezentatorul TV a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care a amintit și ultima conversație pe care a avut-o cu Alexandru Arșinel, înainte ca actorul să treacă în neființă.

„ Ăsta e unul din ultimele mele dialoguri pe care le-am avut cu Arșinel. A trecut fix un an de când Arșinel a murit. L-am mințit atunci! M-a sunat sperând că eu pot să rezolv "golăneala" din televiziuni. Așa îi spunea. Era necăjit că România are doar showuri "golănești" și că au dispărut cele de tip varietăți cu actori și cântăreți pe care totuși le găsești pe toate TV din lume. Le difuzează și RAI și TF1 sau BBC. Am povestit despre umilința actorului tânăr care ca să apară azi la TV e nevoit să se maimuțărească, să gătească mâncare sau să se înjosească în reality-uri. Cea mai reușită variantă europeană a ursului Baloo din Cartea Junglei a fost cea a lui Arșinel. A confirmat-o și Disney! Baloo a lui Rudyard Kipling care zicea "luați partea bună a oricărui om și viața va fi mai frumoasă”, a scris Dan Negru, la un an de la moartea lui Alexandru Arisnel, pe pagina sa de Facebook.

Marilena, soția lui Alexandru Arșinel, s-a stins din viață la scurt timp după el

Alexandru Arșinel și Marilena au fost căsătoriți mai bine de 50 de ani și s-au iubit nespus de mult până în ultima clipă. Cei doi s-au cunoscut în anul 1968, la ștrand, iar de atunci au rămas împreună. Moartea soțului ei a afectat-o foarte mult pe Marilena, astfel că la doar nouă lui de la decesul actorului s-a stins și ea din viață.

