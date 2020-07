Dan Negru, mesaj șocant la zece ani de la moartea Mădălinei Manole

In articol:

Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din televiziunea din România, iar în ultimii ani, vocea lui se face auzită și pe social media. Cu ocazia împlinirii a zece ani de la moartea Mădălinei Manole, prezentatorul a scris pe pagina lui de Facebook un mesaj pe care l-a mai scris și cu alte ocazii.

Citeste si: Mădălina Manole, 10 ani de la moartea ei! Ce se întâmplă la mormântul ei

Dan Negru, mesajul postat la zece ani de la moartea Mădălinei Manole

De-a lungul timpului, presa din România a făcut mai multe speculațații cu privire la motivele care au dus la moartea artistei. Astfel, Dan Negru a simțit să accentueze unul dintre motivele care ar fi dus la prăbușirea rtistei mult apreciate.

Citeste si: 10 ani de la moartea Mădălinei Manole! Scrisoarea emoționantă a prietenului artistei: ”Dacă citești asta, dă-mi un semn”

„O văd din nou pe Mădălina Manole prin ziare. S-au făcut 10 ani de la moartea ei...

N-am știut niciodată cum să-i explic Mădălinei de ce televiziunile n-o mai voiau.

Era perioda in care televiziunile românești descopereau publicul comercial 18-49 ani și orice li se părea "old" sau cu aer românesc era respins.

Moral, noi toți ăștia care ne-am făcut treaba prin televiziuni sau prin media in anii ăia suntem criminalii Mădălinei. Noi, toți asasinii ei!”, este mesajul scris de Dan Negru pe pagina lui de Facebook.

Citeste si: Ce a ajuns sa faca Margherita de la Clejani pentru bani! Cum isi castiga existenta dupa scandalul drogurilor

Internauții nu s-au putut abține și au scris în comentarii că acesta nu este un motiv plauzibil pentru ca un om să-și ia viața.

„Pe bune? Dacă ar fi adevărat, s-ar sinucide toți oamenii care au avut un job bun și pe urmă, din varii motive, l-au pierdut. Nu e atât de simplu. Sinuciderea e un act care ține de resorturile intime ale omului. S-o lăsăm baltă cu vina colectivă că nu are nicio legătură”, a fost răspunsul tranșant al unui internaut.