Dan Negru, mesaj tranșant pe rețelele de socializare: Hoția! Dan Negru a postat un mesaj dur pe pagina lui de Facebook! Celebrul om de televiziune s-a arătat dezamăgit de ce se întâmplă în țara noastră, mai ales când vine vroba de furtul monumentelor celebre. Vedeta a postat o poză, în care se afla în fața statuii lui Emanuil Ungureanu, fostul filantrop bănăţean care a donat României peste 150 kg de aur.

În 2015, bustul statuii din bronz a lui Emanuil Ungureanu a fost furat și vândut.

„Uite un alt virus la noi. Fără vaccin. Hotia. Noi furăm statui. Nu le dărâmăm! Emanuil Ungureanu a reprezentat Banatul la Unirea de la 1918, a luptat pentru România Mare și și-a lăsat prin testament averea de peste 150 kg de aur statului român! In 1931, după ce a murit, in Timisoara s-a ridicat un monument din bronz in amintirea lui.

Monumentul a rezistat până prin 2015 când ai noștri au furat bustul și-au vandut bronzul din care era făcut. Azi a rămas soclul gol.In România in care Emanuil Ungureanu a crezut și căreia i-a lăsat prin testament toată averea”, este mesajul transmis de Dan Negru.

Dan Negru, atac dur la adresa unei țări europene care nu a luat măsuri anti-coronavirus: „Mulți din cei care au decis să sacrifice omu' in favoarea fierului vor intra la pârnaie!”

Dan Negru a răbufnit pe conturile lui de socializar după ce a analizat cu mare atenție situația în care se află Suedia în contextul pandemiei de coronavirus. Țara scandinavă este singura care a refuzat să ia măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. În timp ce toate țările din Uniunea Europeană au adoptat măsuri care mai de care mai stricte, în Suedia toate localurile sunt deschise și oamenii își continuă cursul normal al vieții. Toate astea în condițiile în care presa internațională relatează că au fost raportate 100 de decese din cauza coronavirusului. (Citeste si: Dan Negru mască specială împotriva CORONAVIRUS)

Decizia Suediei a împărțit opinia publică în două tabere, iar Dan Negru a recunocut că inițial i-a admirat pe suedezi pentru că nu au paralizat economia țării. Însă la o analiză mai atentă, prezentatorul tv și-a dat seama că deciziile pe care le-au lua t suedezii nu sunt normale.

