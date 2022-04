Dan Negru, o nouă reacție dură după ce vedetele au făcut coadă să asculte un guru yoghin. Ce a spus prezentatorul TV despre ministrul agriculturii

In articol:

După ce s-a creat o adevărată vâlvă în rândul vedetelor, și nu numai, la venirea marelui guru yoghin în România care a ținut un discurs despre sol și despre cum poate fi salvat, Dan Negru a ripostat în mediul online și a scris un mesaj în mediul online în care a vorbit despre faptul că oamenii preferă să adopte culturi și tehnici „în trend” în locul celor caracteristice poporului românesc și culturii

noastre.

Acum, Dan Negru abordează același subiect într-o nouă postare pe Instagram în care pune la îndoială concluziile la care au ajuns ministrul agriculturii și guru indian. Conform acestora, suprafețele de pământ destinate agriculturii sunt degradate, astfel că producția de fructe și legume devine din ce în ce mai slabă în țara noastră. Din punctul de vedere al prezentatorului TV, cauza pentru care s-a ajuns la acest neajuns în ceea ce privește fructele și legumele este cu totul alta, însă ministrul agriculturii ar fi omis să împărtășească acest lucru cu marele guru indian.

„Ministru agriculturii și guru indian au ajuns la concluzia că 52% din pamantul pentru agricultură este degradat si că legumele sau fructele sunt tot mai rare.

Corect. Doar că ministru a uitat să-i spună gurului motivul pentru care România nu are culturi rentabile de legume: HOȚIA!

In România, hotii intră pe parcele și fură tot! Se fură și la marile exploatații agricole unde paza a ajuns cost asumat.

Țăranii preferă culturi cu rentabilitate mică dar rezistente la furt.

Culturile de legume,alea pe care le deplânge guru', sunt ținta hoților și paza lor ar creste mult costurile. De asta producția de legume sau fructe e slabă in România: pentru că țăranii stau cu morcovu'-n fund de frica hoților.

Dar n-o spune nimeni.



a scris Dan Negru pe Instagram.

Citeste si: Când se vopsesc ouăle de Paște. Ce spune tradiția creștin ortodoxă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Dan Negru, reacție dură după discursul lui Sadghuru din București

La scurt timp după ce vedetele de la noi din țară s-au înghsuit să-l vadă pe marele guru indian, Dan Negru a ripostat în mediul online mărturisind că acum oamenii preferă să fie, mai degrabă, „la modă” decât să revină la vechile ritualuri creștine ale românilor pentru rezolvarea diferitelor probleme.

Dan Negru [Sursa foto: Instagram]

„Un guru yoghin indian a adunat ieri mii de oameni in București. Dacă spui că mergi la biserică ești retrograd. La guru e cool.

O cântăreață cunoscută imi trimite in fiecare dimineața pe whatsap câte o mantară. Când i-am spus să incerce și cu "Tatăl Nostru" m-a privit cu mirare. Eram retrograd. Un prieten are casa ticsită de bețișoare aromate. "alungă spiritele rele" mi-a spus. Cand i-am sugerat tămâia mi-a spus că sunt înapoiat.

Ăștia suntem...

Cel mai greu e să fii tu însuți când toți ceilalti vor să te facă altceva!”, a scris dan Negru pe Instagram.