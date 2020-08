Dan Negru, prima reație după ce s-a scris că a murit

Dan Negru a avut parte de o surpriză neplăcută când a descoperit că s-a scris despre el că ar fi murit. Nu este pentru prima dată când omul de televiziune se confruntă cu acest tip de fake news. Acesta a apelat la pagina sa te Instagram pentru a transmite un mesaj dur cleor care răspândesc asemenea informații false la adresa sa. Mai mult decât atât, și-a anunțat următitorii că este „bine-mersi”.

„Mie-mi plac fake news. Chiar și astea care-mi anunță moartea😂 Ăsta cu "televziunea a mai pierdut o valoare" chiar mă măgulește" 😂😂😂 Mă mai întreabă Florin Piersic uneori dacă l-au mai omorât ziarele sau dacă încă mai trăiește😂 Fake News e pentru publicul smart care știe să-l ocolească, amuzându-se. Idioții sunt supărați și revoltați. Fake News nu va dispărea niciodată ! Primele Fake News au apărut de mult și nu vor dispărea niciodată! Eu sunt bine-mersi. Trăiesc...😂”, a scris Dan Negru pe Instagram.

Dan Negru, în doliu! A murit un important om de televiziune

Dan Negru a anunțat pe pagina sa de Facebook moartea lui Peter Marschall, omul de televiziune avea doar 47 de ani. Conform lui Dan Negru, acesta a avut cancer.

”A murit Peter Marschall, unul dintre pionierii industriei tv de la noi. Am construit împreună cu compania lui, "Paprika Entertainment" , showul " Te pui cu Blondele", cel mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România și printre cele mai profitabile-financiar show-uri tv difuzate vreodată in România.

"Schimb de mame", "Cireașa de pe tort", "Mondenii", "Rătăciți in Panama" sunt câteva formate pe care le-a adus in România dar Peter a construit televiziune in multe alte țări europene, Ungaria, Germania, Cehia, Bulgaria. Avea 47 de ani...”, este mesajul postat de Dan Negru pe Facebook. (Citeste si: Dan Negru, comentariu care ii va infuria pe multi fotbalisti: "Jucatorii de la Exatlon sunt mai populari")

