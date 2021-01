Dan Negru răspunde la cea mai grea întrebare: „V-aţi iubit cu Andreea Marin?” Ce a spus prezentatorul la „40 de întrebări cu Denise Rifai”

In articol:

Dan Negru are o carieră impresionantă în televiziune, de 25 de ani. Deși este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți prezentatori TV din România, el a reușit de-a lungul timpului să fie foarte discret în ceea ce privește viața personală. Prin acest interviu spumos, telespectatorii vor avea ocazia să îl descopere într-o nouă lumină și să afle lucruri în premieră despre celebrul om de televiziune.

Dan Negru spune dacă s-a iubit cu Andreea Marin

O întrebare care a stat pe buzele tuturor este dacă Dan Negru a avut o idilă cu „rivala” sa din televiziune , fosta „Zână a Surprizelor, Andreea Marin. Toate secretele prezentatorului TV vor ieși la lumină în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

„Vă țineți ascunsă soția de presă?”, „De ce îi interziceti fiicei dumneavoastră o carieră în televiziune?”, „V-ați iubit cu Andreea Marin?”, „De ce ați prezentat emisiuni care nu v-au plăcut?”, „Vă săpați colegii pentru a obține proiecte TV?”, „Cine v-a învățat să faceți afaceri?”,sunt alte întrebări la care trebuie să răspundă Dan Negru.

Câți bani încasează Dan Negru de la Antena 1

Show-ul lui Dan Negru din noaptea de Revelion s-a clasat pe locul doi la nivel european. Iar

dacă ținem cont de acest aspect, ne putem gândi că prezentatorul a încasat sume exorbitante, însă vedeta a dezvăluit pentru Impact.ro exact contrariul.

„Suntem în topul celor mai urmărite revelioane tv europene! În Europa s-au publicat audiențele celor mai vizionate Revelioane din anul pandemiei, an care a adus, din cauza lockdown și a restricțiilor, cel mai mare consum de televiziune din ultimii 10 ani. După englezi, am fost pe locul al doilea. După salariu, aflu de la știri că nu eu am fost pe locul 1”,declara Dan Negru.

În urmă cu ceva timp, s-a vehiculat în spațiul public că Dan Negru ar câștiga o sumă imensă pentru fiecare sezon la Antena 1 , fiind vorba de 135.000 de euro. Prezentatorul TV amenința la un moment dat că va spune public ce sume câștigă în realitate, pentru că nu sunt atât de mari pe cât crede lumea.

Dan Negru s-a născut în anul 1971, la Tmișoara, unde a absolvit „Facultatea de Drept” și „Facultatea de Jurnalism”. Printre cele mai cunoscute emisiuni pe care le-a prezentat Dan Negru se numără: „Next Star”, „Ghicește vârsta”, „Te pui cu blondele”, „Vrei să fii milionar”, „Plasa de stele”, sau „Ciao Darwin”. De asemenea, Dan Negru este celebru pentru emisiunile speciale de Revelion pe care le realizează la Antena1.