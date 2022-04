Dan Negru, reacție acidă după ce vedetele s-au înghesuit să vadă un guru yoghin! Ce mesaj a primit de la o cântăreață: „I-am sugerat tămâia”

In articol:

Cu o seară în urmă, mii de oameni, prinrte care și o mulțime de vedete de la noi, cum ar fi Loredana Groza, Andreea Esca, Mihai Morar sau Smiley, s-au arătat fascinate de venirea marelui guru. O mulțime de persoane au ajuns în capitală să asculte prelegerea plină de înțelepciune a invitatului special.

Dacă pentru unii a fost o adevărată experiență, pentru alții se pare că acest lucru nu s-ar încadra decât la alternative mai puțin „ortodoxe” și mai mult „în trend”. În a doua categorie se află și Dan Negru care, după venirea lui Sadghuru în București și după vâlva pe care a reușit să o creeze inclusiv în rândul vedetele, a reacționat în mediul online transmițând un mesaj fanilor lui prin care își exprimă părerea despre evenimentul care a avut loc aseară în capitală.

Dan Negru spune întotdeauna ceea ce gândește fără să se ascundă după degete, chiar dacă părerea lui ar putea să deranjeze pe multă lume. În cea mai nouă postare a sa de pe rețelele de socializare, prezentatorul TV a comentat evenimentul care a avut loc aseară în București.

Este de părere că din ce în ce mai mulți oameni, printre care și foarte multe persoane cunoscute de la noi, îmbrățișează noi culturi și noi trenduri apărute pe piață ca alternative ale soluțiilor tradiționale, creștine, simple și eficiente, carcateristice poporului românesc, doar pentru faptul că cele venite din afară sunt „la modă”.

„Un guru yoghin indian a adunat ieri mii de oameni in București. Dacă spui că mergi la biserică ești retrograd. La guru e cool. O cântăreață cunoscută imi trimite in fiecare dimineața pe whatsap câte o mantară. Când i-am spus să incerce și cu "Tatăl Nostru" m-a privit cu mirare. Eram retrograd. Un prieten are casa ticsită de bețișoare aromate. "alungă spiritele rele" mi-a spus. Cand i-am sugerat tămâia mi-a spus că sunt înapoiat. Ăștia suntem... Cel mai greu e să fii tu însuți când toți ceilalti vor să te facă altceva!”, a mărturisit Dan Negru pe Instagram.

Care a fost reacția fanilor?

De asemenea, și de această dată internauții au fost împărțiți în două tabere. Dacă unii au fost de acord cu părerea lui Dan Negru, alții au fost de părere că scopul scuză mijloacele și că cel mai important lucru este cum aleg oamenii să se raporteze la cei din jur, indiferent ce tehnici aleg să urmeze.

„Corect. Tot ce citim la tine este genial”, „La asta mă gândeam și eu când am văzut oamenii acolo, de la eveniment”, „Ce-mi place ceea ce scrii tu”, „Este și adevărat ă există o cultură asiatică, indiană, chineză, etc. Există un mister, o atracție pentru această cultură. Asta nu înseamnă cu toți înțeleg despre ce este vorba. Domină superficialitatea, elementele de show, bețișoare de fum”, „Trăim într-o lume diversă. Bețișoare parfumate sau tămâie, mantra sau Tatăl nostru, în bisrică sau în natură- important este să nu judeci, să nu jignești, să repecți. Cred...”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate de fani.