Dan Negru, reacție dură, după scandalul de la Eurovision! Prezentatorul TV nu a mai suportat și a răbufnit

Concursul Eurovision de anul acesta a stârnit un val de reacții, după ce mai multe țări au anunțat că punctele pe care le-au acordat au mers către alte state decât cele pe care le anunțaseră. Imediat după ce s-a terminat concursul, au început și controversele.

România ar fi acordat cele 12 puncte Republicii Moldova, însă ele au fost atribuite Ucrainei. În momentul în care prezentatoarea TV Eda Marcus trebuia să intre în direct și să facă anunțul, organizatorii i-au spus că, din motive tehnice, nu va intra în direct.

TVR a reacționat și vrea să se facă dreptate, însă Dan Negru îi acuză că au decis acest lucru prea târziu și doar după presiunea făcută de public.

„TVR a reacționat târziu explicând că Eurovision le-a cenzurat votul. A făcut-o abia după ce toată țara a huiduit faptul că România nu a acordat niciun punct Moldovei. Adică, la ore distanță după ce scandalul era deja pornit!

Lentoarea in reacții e caracteristică instituțiilor de stat din România. Televiziunea publică trebuia să anunțe in timp real pe toate rețele social media că le este cenzurat votul. Atunci, pe loc, sambată seara! Au făcut-o târziu, la presiunea publicului!

In continuare cred că moldovenii au co*** și ai noștri n-au. Chișinău a spus public, in prime-time european, că București-Chișinău e totuna. Reacția Bucureștiului a fost țopăiala in limba spaniolă. Moldovenii n-au punctat o melodie in limba spaniolă. Asta a cântat România

"Trenulețul Chișinău-București" va ràmâne un act de curaj al mesajului politic in muzică. Chișinăul a avut curajul unui pas mare. Noi am țopăit. Nu poți să sari o prăpastie țopaind!

Trebuie să ai curajul sa faci un pas mare... ”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Dan Negru, numai laude pentru melodia cu care s-a prezentat Moldova la Eurovision

Prezentatorul TV a aplaudat mesajul piesei cu care reprezentanții Republicii Moldova au urcat pe scena celui mai important concurs de muzică dintre țări.

„Moldovenii au co🥚e.

S-au dus la Eurovision cu o melodie care are un mesaj puternic politic pro-unionist. Showbiz românesc nu are curajul mesajelor politice.

E ticsit de pițipoance și papițoi care trăiesc din banii televiziunilor și ai primăriilor și de asta n-au curajul mesajelor politice.

Dacă tot recunoașteți că Eurovision e un concurs cu miză geo-politică, atunci România putea să arate Europei, la oră de maximă audiență și pe toate televiziunile europene, că două țări sunt una! Moldovenii au avut curajul să spună Europei că București-Chișinău e totuna! România nu a avut curajul!

"Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una"

Ăsta e mesajul Moldovei pentru Europa!

Aștept să le crească co*** și alor noștri! Altfel, Grigore Vieru avea dreptate:

"Patria e ca un copil. Dacă uiți de ea, poate să plece de acasă”, a scris Dan Negru în urmă cu o zi pe rețelele de socializare.