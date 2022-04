Dan Negru se reinventează pentru „Jocul cuvintelor”, dar păstrează principiile care i-au adus succesul: „Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura” | EXCLUSIV

In articol:

Prezentatorul emisiunii „Jocul cuvintelor”, cel mai now show TV de cultură generală, a ales să „schimbe macazul” pentru primul său proiect de la Kanal D. Înainte ca noul quiz show să debuteze pe micile ecrane, Dan Negru a explicat ce a anume l-a făcut să se simtă cel mai bine în fiecare ipostază în care

Dan Negru: „E bine să fii anticurent.”

s-a aflat până acum.

Echipa WOWbiz.ro l-a vizitat pe Dan Negru în culisele de la „Jocul cuvintelor”, ocazie cu care acesta a mărturisit că nu doar formatele în sine au fost cele care au atras audiențele mari, ci invitații de calitate și curajul de a face ceva diferit când tentația cea mai mare era să se țină după trendurile industriei media.

„Nu știu cât de mult au contat show-urile, cât au contat oamenii din jur. Mă uit acum cu nostalgie la show-ul în care filmam, de exemplu, cu Stela Popescu, cu Florin Piersic, cu Radu Beligan. Îmi amintesc că am filmat odată cu domnul Radu Beligan și am vorbit despre „Steaua fără nume”, o piesă celebră de teatru și domnul Beligan a spus <<Domnul Sebastian a scris-o pentru mine. Într-o zi m-a sunat, am povestit, am mers prin Cișmigiu.>> Mi s-a părut așa o altă lume. Sau am filmat odată cu domnul Vadim Tudor și era o întrebare în quiz despre Henri Coandă și mi-a zis că a stat cu el de vorbă la Paris. Oameni care atingeau și alte domenii. De zona aia îmi e dor, de oamenii ăia îmi e dor. Nu-i mai găsești. Oameni de la care poți învăța ceva, nu-i mai vezi. Asta chiar e o altă direcție. Mie mi-au plăcut mereu celelalte direcții. Când nimeni nu făcea blonde, făceam blonde, când nimeni nu făcea emisiuni cu copii, făceam emisiuni cu copii. E bine să fii anticurent. Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura”, a declarat Dan Negru în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Citeste si: Reîntâlnire surpriză pe platoul "Jocul cuvintelor"! O jurnalistă Kanal D s-a revăzut cu Dan Negru după aproape 10 ani: "Aveam 12 ani când am participat la concursul muzical"| EXCLUSIV

Dan Negru: „Mie mi-e ciudă așa că nu punem preț și pe mintea oamenilor.”

Drumul nou pe care Dan Negru l-a ales la Kanal D are în spate o dorință mai veche de-ale sale: de a vedea din nou „creierele” la treabă într-un concurs care pune la încercare cunoștințele, și nu doar abilitatea de a face show.

„Suntem una dintre puținele țări din Europa și America desigur, care e cea mai civilizată din televiziune, care nu difuzează quiz-uri. Nu avem quiz-uri cu întrebări de cultură generală. America e ticsită de quiz-uri, Franța, Germania, Italia, unde te uiți vezi asta peste tot. Noi nu avem. Mie mi-e ciudă așa că nu punem preț și pe mintea oamenilor. Eu nu vreau să par acum <<A venit Negru, nici gura nu-i miroase.>> Eu am mâncat mult usturoi în televiziune, știu cum e. Eu chiar știu ce înseamnă, pe cifre monstruos de mari de audiență”, a mai spus Dan Negru în interviul acordat jurnaliștilor WOWbiz în platoul „Jocul cuvintelor”.

„Jocul cuvintelor”, realizat de Dan Negru, începe pe 20 aprilie și poate fi urmărit de miercuri până vineri, de la ora 22.30.