Dan Negru, totul despre câștigurile sale din televiziune. Prezentatorului i s-a pus eticheta de om zgârcit după prietenia avută cu un celebru actor: „Sunt mai degrabă cumpătat”

Dan Negru este unul dintre cei mai longevivi și apreciați oameni de televiziune de la noi, show-urile sale fiind mereu în topul preferințelor telespectatorilor.

A pășit în lumea televiziuni în urmă cu mai bine de două decenii, timp în care a demonstrat că poate ajunge în topul audiețelor cu orice format ar prezenta.

Dan Negru se consideră un om cumpătat, care duce o viață bună

Iar celebritatea de care se bucură, spun unii, i-ar fi și schimbat radical viața, căci pe la colțuri se vorbește de o avere impresionantă făcută în televiziune.

Deși este discret din fire atunci când vine vorba de viața sa personală ori de finanțele familiei, acum Dan Negru a recunoscut că anii petrecuți în lumina reflectoarelor l-au făcut să poată spune că duce o viață lipsită de grijă și că-și poate satisface orice moft.

Nu a vorbit despre cifre concrete, însă Dan Negru a declarat că nu poate spune că o duce rău, căci asta s-ar bate cap în cap cu reușitele sale profesionale.

„Termenul <bogat> are grade diferite de comparație, dar nu sunt ipocrit ca să spun ca nu am câștigat din televiziune. Lumea televiziunii ar fi lipsită de relevanță dacă un prezentator care de 25 de ani prezintă producții ce au fost mereu în topul audienţelor ar spune că nu a câștigat de pe urma acestor performanțe”, a declarat Dan Negru, conform Kanal D .

Și tot banii sau felul său de a fi, ar crede unii, i-au adus lui Negru și eticheta de om zgârcit. Doar că adevărul este altul. Regretatul mare actor Jean Constantin ar fi cel ”vinovat” de imaginea lui Dan Negru atunci când vine vorba de cheltuieli.

Pe vremuri, ieșirile cu marele maestru se transformau în comedie, unde Dan Negru era principalul ”zgârcit”.

„Eram ținta lui preferată pe motiv de zgârcenie și dacă stau bine să mă gândesc, el a început să mă pună pe hartă ca zgârcit. La restaurant, anunța chelnerii să-mi ia comandă separat, că eu iau și pentru acasă pentru că nu plăteam. Admirabil actor, cu roluri memorabile”, a mai spus prezentatorul.

Chiar și așa, Dan Negru recunoaște că nu l-a deranjat niciodată această etichetă și menționează că nu se consideră un om fără dare de mână, ci doar unul cumpătat, căci a învățat lecția de a avea și a investi în ce trebuie încă de mic copil.

Astfel că, în timp ce colegii lui își cumpărau mașini scumpe, el a ales să își investească banii în imobiliare, fapt ce-l ajută acum și în cariera sa din televiziune.

„Sunt mai degrabă cumpătat, dar termenul ăsta are înțelesuri diferite. Acum vreo 20 de ani am avut colegi care, cu banii câștigați, și-au cumpărat mașini la mâna a doua. Eu eram zgârcitul care și-a băgat banii în „cărămizi”. De atunci vorba… și nu am probleme cu asta, dimpotrivă. Investițiile mele nu au avut de-a face cu lumea televiziunii, România e una dintre puținele țări din lume unde oamenii de TV nu au investit în breasla lor și asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Dar am liniștea financiară de a face formatele TV care-mi plac și de a le refuza pe cele care nu-mi sunt pe plac(...) Cărămizile astea îmi dau liniștea sa fac televiziune din plăcere, fără presiune”, a mai adăugat vedeta Kanal D.