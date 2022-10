Dan Petrescu acuză arbitrajul de la derby-ul cu Rapid și susține că e de pe vremea comuniștilor! Puțini știu însă că a jucat la Scornicești și lua un salariu fabulos la vremea respectivă

In articol:

Dan Petrescu a acuzat arbitrajul de la derby-ul cu Rapid, terminat 2-1 pentru giuleșteni. Antrenorul celor din Gruia a considerat prestația brigăzii desemnate ca fiind una ca de pe vremea comunismului! Elevii lui Mutu au câștigat partida după două penalty-uri contestate de antrenorul clujean, care a menționat că doar atunci când jucau în prima ligă echipe precum Scornicești și Victoria, formații formate de partid, se făceau asemenea ”greșeli”.

”Un arbitraj ca pe vremea lui Viitorul și al lui Scornicești, asta e impresia mea. Nu aș vrea să îi iau din merite lui Mutu, a făcut o treabă foarte bună la Rapid, au făcut un meci foarte bun, dar dacă câștigau fără ajutorul arbitrului era mai bine. Eu zic că a fost o viciere clară de rezultat. Popa 2- CFR 1, puteți să puneți titlul așa”, a spus Dan Petrescu, imediat după meci, la DigiSport.

Dan Petrescu, supărat pe VAR! ”Am încercat să îi respect pe toți și pe arbitri. Nu trebuie să îl omorâm”

Dan Petrescu a acuzat arbitrajul de la derby-ul cu Rapid, pe care l-a considerat tendențios, mai mult a arătat spre VAR, unde se putea schimba decizia

„În prima repriză, în primele 30 de minute am controlat jocul, nu știu dacă au trecut de centrul terenului. După care faza primului penalty, am revăzut-o, dacă avem VAR, trebuia să se studieze foarte atent, primul fault îl face Luckassen, într-adevăr, după aia portarul, dar știu că se pedepsește prima infracțiune în arbitraj, nu a doua. După au dat gol și până la pauză am căzut puțin, putea să fie chiar 2-0. În a doua repriză am început bine, am marcat gol, cei de la Rapid nu ajungeau la poartă și penalty-ul...

Nu înțeleg de ce avem VAR și nu s-a dus să se uite și la al doilea, la primul s-a dus. Dacă se ducea vedea că nu a fost nimic și se termina polemica aici, nu a fost niciun fault. După aia Deac a scăpat singur cu portarul, aș vrea să văd faza, eu zic că era roșu. Ultima fază când ai corner și nu s-a jucat deloc în prelungiri..fluieri finalul…. Am încercat să îi respect pe toți și pe arbitri. Nu trebuie să îl omorâm acum pe arbitru, nu cred că e vina lui neapărat, dar cei de la VAR ar fi putut să îl cheme”, a mai declarat Petrescu.

Dan Petrescu a acuzat arbitrajul de la derby-ul cu Rapid! A jucat la Scornicești un…sezon!

Dan Petrescu a acuzat arbitrajul de la derby-ul cu Rapid, despre care a lăsat să se înțeleagă că parcă a fost la fel ca în perioada de dinainte de Revoluție, atunci când anumite echipe erau favorizate de cavalerii în negru. Mai mult, a dat și nume, precum Scornicești și Victoria București, formații care au dispărut imediat după anii’90.

Puțini știu însă că Dan Petrescu a jucat, la începuturile sale fotbalistice, la nivel de profesionist, la…Scornicești, cu puțin timp înaintea Revoluției din 1989 (n.r. un an). De altfel, tehnicianul celor din Gruia avea și să povestească, într-un podcast al lui Mihai Bobonete, o serie de întâmplări din acea perioadă, mărturisind de ce tatăl său nici nu voia să îl lase să plece în altă parte.

Dan Petrescu a povestit ce viață a dus la echipa din Scornicești, considerată formația de suflet a lui Nicolae Ceaușescu

„Aduceam mâncare pentru trei luni. Un colet mare de tot. La un moment dat, am plecat cu autocarul, cu antrenorul Gică Constantin. Tot autocarul era plin de mâncare și zicea că are familia mare. Tata îmi zicea să nu mai plec de acolo. Nu se găsea carne. Monte Carlo Scornicești e o comună, dormeam acolo. Dar jucam la Slatina. Eu n-am jucat la Scornicești. Am avut un an extraordinar, iar apoi m-am întors la Steaua, ca să ajung în străinătate.

Primele erau foarte mari. Salariul maxim era atunci 2.000 de lei. Și noi luam la un meci 3.000 sau 4.000. Câștigam foarte mult, iar condițiile erau fantastice. Terenuri de antrenament, tot. Am cunoscut și un polițist prieten cu Nicolae Ceaușescu, care și-a dat amendă singur, după ce a trecut pe roșu. A devenit faimos la Scornicești. Se întâmplau de toate pe vremuri”, a mărturisit Dan Petrescu, în podcast-ul lui Mihai Bobonete.

Sursa foto: DigiSport