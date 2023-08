Dan Petrescu face senzație în Coreea de Sud! Formația tehnicianului este în formă maximă

In articol:

Formația dirijată de Dan Petrescu și-a asigurat o victorie sigură pe teren propriu încă din prima jumătate a partidei.

Parj Jae-Yong a deschis scorul în minutul 15, în timp ce Han Kyo-Won a dublat avantajul înainte de fluierul de final de primă repriză al arbitrului.

Nana Boateng (29 de ani), fostul jucător al celor de la CFR Cluj, a jucat pe toată durata partidei contra celor de la Incheon.

În urma duelului victorios, Jeonbuk se clasează în acest moment pe locul al treilea în campionat, cu 40 de puncte, la doar cinci puncte în spatele celor de la Pohang, formația de pe poziția secundă.

Neymar Jr & Park Jae-Yong [Sursa foto: Instagram @jeonbuk1994]

Costin Curelea refuză oferta lui Dan Petrescu

Dan Petrescu și Costin Curelea se cunosc din perioada în care Petrescu era antrenor la Unirea Urziceni.

Din primăvara anului 2020, fostul atacant a făcut parte din staff-ul tehnicianului de la Jeonbuk, insă din vara aceasta, drumurile celor doi s-au despărțit.

Curelea a declarat că Dan Petrescu i-a înaintat o propunere să i se alăture la Jeonbuk, însă a decis să refuze propunerea și să înceapă o carieră ca tehnician principal.

„E prima dată când sunt liber, după mulți ani. Eu nu am avut pauză nici în cariera de jucător, nici în cea de antrenor. La mine a fost așa la linie. Pot să spun că este prima oară când am o pauză puțin mai lungă. Nu am decât o lună și jumătate de când stau acasă și deja mi se pare ciudat. Încerc să îmi ocup timpul cum pot.

Chiar am vorbit cu Mister (n.r. Dan Petrescu), cred, și era mulțumit că nu a pierdut. Mi-a spus că le merge bine acolo. Au fost mai multe lucruri de pus la punct în perioada negocierilor și am preferat să rămân eu acasă. A existat un interes, eu eram în staff, dar asta a fost cea mai bună soluție.

Vreau să fiu ca principal și aștept să văd și eu ce soluții vor veni”, a spus Curelea, recent, la Liga Digi Sport.